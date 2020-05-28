Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 29 мая 2020 года: 190 вахтовиков, новый госпиталь и беспорядки в Норильске

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на утро 29 мая составило 3 847 человек. За последние сутки – плюс 147, из них 136 – в Красноярске. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 133,9. Темп прироста за сутки – 4,0 %. География распространения – 49 территорий. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию (подробнее).

Хит продажи

Поскольку из-за карантинных мер отпуск за границей красноярцам не светит, да и внутренний туризм тоже не всем по карману из-за сокращения доходов, горожане начали массово скупать бассейны – этакие легкие каркасные емкости, которые можно установить на даче или во дворе частного дома и плескаться в нем в жаркую погоду. В прежние годы такого за жителями города не замечалось. Спрос, конечно, был, но чтобы такой массовый – пожалуй, впервые. А еще качели, газонокосилки и другой садово-дачный инвентарь (подробнее).

Новый инфекционный госпиталь

Под Красноярском еще одно медицинское учреждение перепрофилировали в инфекционный госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Речь идет о Березовской районной больнице. Как пояснили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, терапевтическое, хирургическое отделение и приемный покой будет принимать только больных с COVID-19 и пневмониями. Здесь будут оказывать помощь пациентам из Березовского района, а также переводиться на долечивание и выписку пациенты из Красноярской краевой больницы и Красноярской межрайонной больницы № 20 (подробнее).

Сбор подписей

В Норильске местные жители устроили сбор подписей против дистанционного обучения. Как таковое дистанционное обучение – явление временное и было вверено на период строгой самоизоляции. А уже с начала нового учебного года образовательный процесс станет прежним. Но кое-кто этого не понимает. Так, в Норильске некие активисты организовали сбор подписей за отмену дистанционного обучения. Собрание было несанкционированным, к тому же участники нарушали масочный режим (подробнее).

Выписка вахтовиков

Статистика заболеваний новой коронавирусной инфекцией на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате золотодобывающей компании «Полюс» вот уже несколько дней ведет свой обратный отчет. Есть положительная динамика. По данным на 28 мая 190 сотрудников компании и компаний-подрядчиков, ранее инфицированных COVID-19, выздоровели. Из них 174 работника проходили лечение в госпитале, расположенном в вахтовом поселке Олимпиадинского ГОКа. 16 работников выписаны из больниц Северо-Енисейского района и Лесосибирска. (подробнее).