Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 28 мая 2020 года: 3 847 подтверждены, выздоровевших 834, новых погибших нет

Поступила новая информация оперативного штаба о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 14 часов 28 мая. Всего зарегистрировано лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 – 3847. За последние сутки – плюс 147, из них 136 – в Красноярске. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 133,9. Темп прироста за сутки – 4,0 %. География распространения – 49 территорий. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.

Количество выздоровевших уже 834, в том числе за минувшие сутки 43 человека. Умерших с начала эпидемии – всего 29, за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано. На аппаратах ИВЛ 22 человека. В минздраве пояснили, что в сводке пока не отразились выздоровевшие вахтовики из Северо-Енисейского района, сказываются технические проблемы с оформлением и внесением в регистр данных из удаленной территории.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 856 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 198. Снято с медицинского наблюдения 18 788 человек за истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки 53. Проведено тестов на коронавирус всего 179 139, из них за последние сутки – 6 009.

Напомним телефон горячей линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.