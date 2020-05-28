2020-05-28T09:37:17+03:00
Общество

Хит продажи лето-2020: красноярцы массово скупают бассейны и качели

А также газонокосилки, туалеты и прочие дачные принадлежности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярцы массово скупают бассейны и качелиКрасноярцы массово скупают бассейны и качелиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярцы массово скупают бассейны – этакие легкие каркасные емкости, которые можно установить на даче или во дворе частного дома и плескаться в нем в жаркую погоду. В прежние годы такого за жителями города не замечалось. Спрос, конечно, был, но чтобы такой массовый – пожалуй, впервые.

Впрочем, это объяснимо: аномальная жара, режим самоизоляции. В отпуск за границу этим летом вряд ли удастся выехать, внутренний туризм тоже не всем по карману из-за нерабочих дней (семейные доходы сократились). Так что отпуск на даче – самое то. Так что бассейны и качели идут на ура. И еще один нюанс: поскольку привычные магазины, где все это можно приобрести, еще пока закрыты, то покупательский интерес перешел на интернет-площадки.

Кстати, аналитики интернет-аукциона Au.ru сравнили поисковые запросы, просмотры и сделки в мае этого и прошлого года. Прирост в бассейнах составил +223 %, садовые качели +126 %. В основном люди ищут каркасные бассейны и аксессуары к ним, в том числе, крышки, лестницы, фильтры, а также системы дезинфекции, чаще всего, это хлорсодержащие таблетки.

- Растет популярность и других быстровозводимых конструкций, среди них беседки (+61,5 %), дачные туалеты (+76 %), бани (+38 %). Есть изменения среди строительных инструментов. В отличие от прошлых сезонов, теперь гораздо чаще ищут торцовочные и циркулярные пилы, шлифовальные машины. Кроме того, как лавина растут запросы по газонокосилкам (+208 %), - рассказала «Комсомольской правде»- Красноярск Алла Баскакова, PR-менеджер интернет-аукциона Au.ru

Среди строительных материалов не утратили свою привлекательность сайдинг (+21%) и профлисты (+16%). Однако, популярные в прошлых сезонах заборы из профлиста, постепенно уступают место традиционным деревянным заборам. Дерево, по-прежнему, остается главным строительным материалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Красноярске пенсионерку угрожали убить из пулемета времен Великой Отечественной войны
Депутаты в Красноярске могут ввести режим ЧС из-за клещей
Жители Красноярского края все чаще заказывают доставку почтовых отправлений на дом
В Енисейске приставы переубедили мать, запрещавшую ребенку общаться с отцом
«Мы малолетки, мы испугались»: в Хакасии полицейские пригрозили стрельбой и перепугали двух девушек
В Красноярске на правом берегу построят новую школу на 1100 мест
В Красноярском крае из колонии-поселения сбежал заключенный
В Красноярске начался прием проектов на конкурс по озеленению
После урагана в Гремячей гриве уберут аварийные деревья
Поселковая школа за время карантина получила новую крышу
В Красноярске водитель Subaru сбил подростка на тротуаре и скрылся
На правобережье Красноярска создадут променад
Экстренное предупреждение от МЧС: в Красноярск и край идут заморозки до -5, ливни, град и грозы
Райффайзенбанк запустил онлайн-подтверждение целевого использования кредитов для бизнеса
В Красноярске благоустроят еще 6 скверов и набережную