2020-05-28T16:19:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярском крае 190 вахтовиков «Полюса» успешно прошли лечение от COVID-19

Они поэтапно выписываются из больниц
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Выписывают первых выздоровевших сотрудников «Полюса». Фото: Роман ЯковлевВыписывают первых выздоровевших сотрудников «Полюса». Фото: Роман Яковлев
Изменить размер текста:

Статистика заболеваний новой коронавирусной инфекцией на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате золотодобывающей компании «Полюс» вот уже несколько дней ведет свой обратный отчет.

Есть положительная динамика. Первых двух сотрудников выписали из Северо-Енисейской районной больницы 18 мая. Прошло десять дней и по данным на 28 мая 190 сотрудников компании и компаний-подрядчиков, ранее инфицированных COVID-19, выздоровели. Из них 174 работника проходили лечение в госпитале, расположенном в вахтовом поселке Олимпиадинского ГОКа. 16 работников выписаны из больниц Северо-Енисейского района и Лесосибирска.

Сейчас за здоровьем вахтовиков следят более 200 медицинских специалистов из краевых больниц, ФМБА России и Минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае 190 вахтовиков «Полюса» успешно прошли лечение от COVID-19
В Норильске местные жители устроили скандальный сбор подписей против дистанционного образования
Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки
Под Красноярском еще одно медицинское учреждение переоборудовали в инфекционный госпиталь
В Красноярском крае автомобиль УАЗ нарушил все правила и влетел под грузовой поезд
Замерзла, устала, сбилась с пути: под Красноярском потерялась сборщица черемши
Пожар в Красноярске: на улице Весны горит квартира на 9 этаже
В Красноярске возле здания краевого правительства снова стали гибнуть голубые ели
В Красноярске пенсионерку угрожали убить из пулемета времен Великой Отечественной войны
Депутаты в Красноярске могут ввести режим ЧС из-за клещей
Жители Красноярского края все чаще заказывают доставку почтовых отправлений на дом
В Енисейске приставы переубедили мать, запрещавшую ребенку общаться с отцом
«Мы малолетки, мы испугались»: в Хакасии полицейские пригрозили стрельбой и перепугали двух девушек
В Красноярске на правом берегу построят новую школу на 1100 мест
В Красноярском крае из колонии-поселения сбежал заключенный
В Красноярске начался прием проектов на конкурс по озеленению
После урагана в Гремячей гриве уберут аварийные деревья
Поселковая школа за время карантина получила новую крышу
В Красноярске водитель Subaru сбил подростка на тротуаре и скрылся
На правобережье Красноярска создадут променад
Экстренное предупреждение от МЧС: в Красноярск и край идут заморозки до -5, ливни, град и грозы
Райффайзенбанк запустил онлайн-подтверждение целевого использования кредитов для бизнеса
В Красноярске благоустроят еще 6 скверов и набережную