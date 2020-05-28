В Красноярском крае 190 вахтовиков «Полюса» успешно прошли лечение от COVID-19

28 Май 2020 2020-05-28T16:19:07+03:00

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Статистика заболеваний новой коронавирусной инфекцией на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате золотодобывающей компании «Полюс» вот уже несколько дней ведет свой обратный отчет.

Есть положительная динамика. Первых двух сотрудников выписали из Северо-Енисейской районной больницы 18 мая. Прошло десять дней и по данным на 28 мая 190 сотрудников компании и компаний-подрядчиков, ранее инфицированных COVID-19, выздоровели. Из них 174 работника проходили лечение в госпитале, расположенном в вахтовом поселке Олимпиадинского ГОКа. 16 работников выписаны из больниц Северо-Енисейского района и Лесосибирска.

Сейчас за здоровьем вахтовиков следят более 200 медицинских специалистов из краевых больниц, ФМБА России и Минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU