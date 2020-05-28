2020-05-28T14:06:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Под Красноярском еще одно медицинское учреждение переоборудовали в инфекционный госпиталь

Это Березовская районная больница
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском еще одно медицинское учреждение переоборудовали в инфекционный госпитальПод Красноярском еще одно медицинское учреждение переоборудовали в инфекционный госпитальФото: Мария ЛЕНЦ
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Под Красноярском еще одно медицинское учреждение перепрофилировали в инфекционный госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Речь идет о Березовской районной больнице. Как пояснили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, терапевтическое, хирургическое отделение и приемный покой будет принимать только больных с COVID-19 и пневмониями. Здесь будут оказывать помощь пациентам из Березовского района, а также переводиться на долечивание и выписку пациенты из Красноярской краевой больницы и Красноярской межрайонной больницы № 20.

Главный врач больницы Дмитрий Дворников обратился к жителям Березовского района:

- Прошу вас отнестись с пониманием к этой не совсем удобной для вас временной мере, направленной на борьбу с пандемией новой короновирусной инфекцией. Я обращаюсь к вам с убедительной просьбой соблюдать масочный режим и ограничить массовые скопления народа. От этого зависит, насколько долго Березовская РБ будет работать, как инфекционный госпиталь и как быстро мы сможем вернуться к прежнему функционированию наших стационаров! Будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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