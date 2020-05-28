2020-05-28T14:56:24+03:00
Общество

В Норильске местные жители устроили скандальный сбор подписей против дистанционного образования

И недоумевали, почему полиция попросила их разойтись по домам [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Норильске местные жители устроили скандальный сбор подписей против дистанционного образования. Стоп-кадр видеоВ Норильске местные жители устроили скандальный сбор подписей против дистанционного образования. Стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

В Норильске местные жители устроили сбор подписей против дистанционного обучения. Как рассказали очевидцы, некая женщина вышла во двор многоэтажки с подготовленными листами бумаги. Поскольку это было заранее проанонсировано в мессенджерах, к ней стали собираться местные, в основном мамы. Хоть они и уверяли, что ничего не нарушают и подходят по одному, видео тому свидетельствует – стояли кучей, были без масок.

В Норильске устроили несанкционированную сходку. Видео Типичный Норильск.

Поскольку мероприятие было несанкционированным, на место приехали сотрудники полиции и попросили собравшихся по-хорошему разойтись. Причем довольно настойчиво твердили: «разойдитесь, пожалуйста, по домам». В ответ услышали: «не переживайте за нас, идите ловите насильников». Спустя несколько минут уже сами протестующие начали кричать: «отпустите нас по домам, дайте нам уйти» - никому не хотелось ехать в полицию и давать объяснение.

А теперь главное: информацию о том, что страна якобы переходит навсегда на дистанционное обучение, настойчиво распространяют по социальным сетям неизвестные. Называют себя экспертами, приближенными к Министерству образования России. Тогда как само Министерство опровергло эту информацию, причем несколько раз. Остается только догадываться, зачем и кому нужно сеять ненужную панику среди людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае 190 вахтовиков «Полюса» успешно прошли лечение от COVID-19
В Норильске местные жители устроили скандальный сбор подписей против дистанционного образования
Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки
Под Красноярском еще одно медицинское учреждение переоборудовали в инфекционный госпиталь
В Красноярском крае автомобиль УАЗ нарушил все правила и влетел под грузовой поезд
Замерзла, устала, сбилась с пути: под Красноярском потерялась сборщица черемши
Пожар в Красноярске: на улице Весны горит квартира на 9 этаже
В Красноярске возле здания краевого правительства снова стали гибнуть голубые ели
В Красноярске пенсионерку угрожали убить из пулемета времен Великой Отечественной войны
Депутаты в Красноярске могут ввести режим ЧС из-за клещей
Жители Красноярского края все чаще заказывают доставку почтовых отправлений на дом
В Енисейске приставы переубедили мать, запрещавшую ребенку общаться с отцом
«Мы малолетки, мы испугались»: в Хакасии полицейские пригрозили стрельбой и перепугали двух девушек
В Красноярске на правом берегу построят новую школу на 1100 мест
В Красноярском крае из колонии-поселения сбежал заключенный
В Красноярске начался прием проектов на конкурс по озеленению
После урагана в Гремячей гриве уберут аварийные деревья
Поселковая школа за время карантина получила новую крышу
В Красноярске водитель Subaru сбил подростка на тротуаре и скрылся
На правобережье Красноярска создадут променад
Экстренное предупреждение от МЧС: в Красноярск и край идут заморозки до -5, ливни, град и грозы
Райффайзенбанк запустил онлайн-подтверждение целевого использования кредитов для бизнеса
В Красноярске благоустроят еще 6 скверов и набережную