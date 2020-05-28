В Норильске местные жители устроили скандальный сбор подписей против дистанционного образования

28 Май 2020 2020-05-28T14:56:24+03:00

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В Норильске местные жители устроили сбор подписей против дистанционного обучения. Как рассказали очевидцы, некая женщина вышла во двор многоэтажки с подготовленными листами бумаги. Поскольку это было заранее проанонсировано в мессенджерах, к ней стали собираться местные, в основном мамы. Хоть они и уверяли, что ничего не нарушают и подходят по одному, видео тому свидетельствует – стояли кучей, были без масок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/781791" frameborder="0"></iframe> В Норильске устроили несанкционированную сходку. Видео Типичный Норильск.

Поскольку мероприятие было несанкционированным, на место приехали сотрудники полиции и попросили собравшихся по-хорошему разойтись. Причем довольно настойчиво твердили: «разойдитесь, пожалуйста, по домам». В ответ услышали: «не переживайте за нас, идите ловите насильников». Спустя несколько минут уже сами протестующие начали кричать: «отпустите нас по домам, дайте нам уйти» - никому не хотелось ехать в полицию и давать объяснение.

А теперь главное: информацию о том, что страна якобы переходит навсегда на дистанционное обучение, настойчиво распространяют по социальным сетям неизвестные. Называют себя экспертами, приближенными к Министерству образования России. Тогда как само Министерство опровергло эту информацию, причем несколько раз. Остается только догадываться, зачем и кому нужно сеять ненужную панику среди людей.

ИСТОЧНИК KP.RU