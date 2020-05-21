Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 21 мая 2020 года: открывают парикмахерские, начали прием заявок на выплаты детям

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае – по данным оперативного штаба на утро 21 мая 2020 года – достигло 2445. За минувшие сутки диагноз COVID-19подтвердился у 504 человек.

Из новых случаев: 440 – в Северо-Енисейском районе, это вахтовики, в Красноярске 41. Темп прироста за сутки – 25,9 %. 614 человек вылечили (+49 за сутки). Всего проведено тестов на коронавирус 139 762, за последние сутки – 4509.

Начинают работу парикмахерские

Стало известно, когда в Красноярске и крае откроют парикмахерские и салоны красоты в 2020 году. Спешим обрадовать: указ подписан губернатором края Александром Уссом сегодня, 20 мая.

Согласно документу, парикмахерские, а также салоны красоты и косметические салоны откроются в Красноярске и крае с понедельника, 25 мая.

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Красноярский кардиоцентр переоборудовали для лечения COVID-19

Красноярский кардиоцентр переоборудовали для лечения COVID-19.Фото: Мария ЛЕНЦ

Теперь это фактически инфекционный госпиталь, сообщили на сайте больницы. С 20 мая здесь принимают больных с COVID-19. Помощь пациентам-сердечникам пока не оказывают. Правда, есть исключение – дети с критическими пороками сердца.

- Кроме нас, их в крае не оперирует никто, - пояснил главный врач Валерий Сакович. – Оставить детей без неотложной помощи мы не можем. Детское отделение – это отдельный корпус, так что мы можем оперировать без риска пересечения маленьких пациентов с коронавирусными больными.

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Прием заявлений на выплаты детям 3-7 лет начался в крае

В Красноярском крае с 20 мая начался прием заявлений на ежемесячные выплаты детям с 3 до 7 лет. Как рассказали в пресс-службе администрации региона, подать их можно дистанционно (через сайт госуслуг), а также по предварительной записи через МФЦ или в отделениях соцзащиты по месту жительства. Напомним, новая мера поддержки семей с детьми введена распоряжением президента России. Ежемесячная выплата на ребенка 3-7 лет (включительно) предоставляется, когда среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на человека. Для Красноярска это 12 038 рублей, для Лесосибирска – 14 226, а для Норильска – 17 332.

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В онкодиспансере Красноярска из-за пациента с COVID изолировали все отделение

Человек, контактировавший с носителем COVID-19, был выявлен в отделении противоопухолевой лекарственной терапии 17 мая. Он сдал тест, и результаты, к сожалению, оказались положительными. Поэтому зараженного перевели в госпиталь, который специализируется на лечении коронавирусной инфекции. А все отделение пришлось закрыть. 58 пациентов и 33 сотрудников оставили на изоляции в диспансере. У них взяли анализы, ждут результатов.

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Красноярцам рассказали, как обезопасить телефон от коронавируса

Рекомендации дал Роспотребнадзор. Нужно протирать устройство антибактериальными салфетками на спиртовой основе с 70% содержанием изопропилового спирта. Но помните: они могут уничтожить олеофобное покрытие смартфона. Протираем три раза в день: до работы, до обеда и по возвращению домой. Отдельно обрабатываем чехол.

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