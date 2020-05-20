2020-05-20T11:09:40+03:00
Общество

Когда откроют салоны красоты и парикмахерские в Красноярске и крае в 2020 году: губернатор подписал новый указ

Рассказываем, когда откроют парикмахерские и салоны красоты в Красноярске и крае в 2020 году
Ася ЖУКОВА
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Стало известно, когда в Красноярске и крае откроют парикмахерские и салоны красоты.Стало известно, когда в Красноярске и крае откроют парикмахерские и салоны красоты.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Стало известно, когда в Красноярске и крае откроют парикмахерские и салоны красоты в 2020 году. Спешим обрадовать: указ уже подписан губернатором края Александром Уссом, сегодня, 20 мая, его опубликуют на сайте правительства.

Согласно документу, парикмахерские, а также салоны красоты и косметические салоны откроются в Красноярске и крае с понедельника, 25 мая. Но при условии: соблюдение требований главного санитарного врача России! Все подробности – в ближайшее время.

Напомним, парикмахерские и салоны красоты в Красноярске не работают примерно два месяца, с тех пор как введен режим полной самоизоляции. Большинство мастеров простаивает, кто-то нелегально принимает на дому. Но для всех – и клиентов и персонала – закрытие салонов было большой проблемой.

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Парикмахерская – место, куда мы ходим не так часто, как, скажем, в продуктовый магазин, но в большинстве своем регулярно. Что парикмахеры думают о клиентах и как сделать так, чтобы стрижка, окрашивание или прическа удались? Парикмахер с 10-летним стажем Ирина Назаренко из Красноярска ведет свой «дневник», полезными советами из него она поделилась с читателями (а прежде всего – с читательницами) «КП» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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