20 Май 2020 2020-05-20T09:59:56+03:00

В онкодиспансере Красноярска из-за пациента с COVID изолировали все отделение. Фото: сайт больницы.

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В красноярском онкодиспансере обнаружили пациента в коронавирусом и изолировали все отделение. Об этом сообщили на сайте учреждения.

Человек, контактировавший с носителем COVID-19, был выявлен в отделении противоопухолевой лекарственной терапии 17 мая. Он сдал тест, и результаты, к сожалению, оказались положительными. Поэтому зараженного перевели в госпиталь, который специализируется на лечении коронавирусной инфекции.

А все отделение пришлось закрыть. 58 пациентов и 33 сотрудников оставили на изоляции в диспансере. У них взяли анализы, ждут результатов.

В онкодиспансере провели противоэпидемиологическую обработку. Помещения и персонал готовят к приему новых пациентов. Планируется, что госпитализация в отделение противоопухолевой лекарственной терапии возобновится с сегодняшнего дня, 20 мая.

ВАЖНО

Администрация онкодиспансера обращается с просьбой: если вы собираетесь приехать для диагностики или лечения, пожалуйста, отнеситесь ответственно не только к своему здоровью, но и состоянию персонала, других пациентов.

Если вы заражены COVID-19 или контактировали с заболевшими, сообщите об этом в приемном отделении или подразделении, которое планируете посетить.

ИСТОЧНИК KP.RU