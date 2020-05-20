Красноярцам рассказали, как обезопасить телефон от коронавируса

20 Май 2020 2020-05-20T06:15:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярцам рассказали, чем дезинфицировать мобильные телефоны в условиях пандемии COVID-19. Рекомендации дал Роспотребнадзор.

ЧЕМ ПРОТИРАТЬ И СКОЛЬКО?

Антибактериальными салфетками на спиртовой основе с 70% содержанием изопропилового спирта. Но помните: они могут уничтожить олеофобное покрытие смартфона. Протираем три раза в день: до работы, до обеда и по возвращению домой. Отдельно обрабатываем чехол.

КАК ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ?

Сначала протрите экран салфеткой. Сложите ее так, чтобы грязная сторона оказалась внутри, обработайте торцы и заднюю часть. Повторите трижды, каждый раз используя новую салфетку.

КОГДА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОБИЛЬНИК?

Его можно брать только чистыми руками. После посещения общественных мест и туалета мойте их с мылом не меньше 20 секунд, а после насухо протрите бумажным полотенцем. Как вариант – воспользуйтесь антисептическими салфетками или жидким средством.

КАК ПОМОЧЬ ПОЖИЛЫМ С ТЕЛЕФОНОМ?

Сами займитесь дезинфекцией телефонов родителей. Не давайте телефон пожилого человека ребенку. Симптомы COVID-19 могут не проявиться у детей, а заражение человека 60-70 лет произойдет с гораздо большей вероятностью. Причем болезнь протекает у них в тяжелой форме.

И последнее: самый эффективный способ защиты от COVID-19 – минимизировать использование телефона или вообще отказаться от него, говорят в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU