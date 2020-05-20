Красноярский кардиоцентр переоборудовали для лечения COVID-19

20 Май 2020 2020-05-20T13:24:44+03:00

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Красноярский кардиоцентр перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом, теперь это фактически инфекционный госпиталь, сообщили на сайте больницы.

С 20 мая здесь принимают больных с COVID-19. Помощь пациентам-сердечникам пока не оказывают. Правда, есть исключение – дети с критическими пороками сердца.

- Кроме нас, их в крае не оперирует никто, - пояснил главный врач Валерий Сакович. – Оставить детей без неотложной помощи мы не можем. Детское отделение – это отдельный корпус, так что мы можем оперировать без риска пересечения маленьких пациентов с коронавирусными больными.

Напомним, кардиоцентр попал в список медучреждений, которые переоборудуют для приема зараженных COVID-19. Он остановил плановый прием еще 18 апреля. А с 18 мая здесь предоставляют 100 коек для пациентов с коронавирусом или подозрением на него.

ВАЖНО

Детская поликлиника кардиоцентра продолжает работать. Записать ребенка на консультацию к детскому кардиологу можно по телефону 226-82-82. Кроме очного приема, врачи ведут онлайн консультации на сайте кардиоцентра сайте в разделе «Онлайн консультации».

ИСТОЧНИК KP.RU