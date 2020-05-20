Прием заявлений на выплаты детям 3-7 лет начался в Красноярском крае

20 Май 2020 2020-05-20T08:17:52+03:00

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В Красноярском крае с 20 мая начался прием заявлений на ежемесячные выплаты детям с 3 до 7 лет. Как рассказали в пресс-службе администрации региона, подать их можно дистанционно (через сайт госуслуг), а также по предварительной записи через МФЦ или в отделениях соцзащиты по месту жительства.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ?

Напомним, новая мера поддержки семей с детьми введена распоряжением президента России. Ежемесячная выплата на ребенка 3-7 лет (включительно) предоставляется, когда среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на человека. Для Красноярска это 12 038 рублей, для Лесосибирска – 14 226, а для Норильска – 17 332.

И СКОЛЬКО?

Размер пособия - 50% прожиточного минимума на детей. Для Красноярска - и приравненных к нему районов – 6 212 рублей.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?

В заявлении требуется указать паспортные данные заявителя, адрес места жительства, данные на ребенка, а также сведения о полученных в расчетный период алиментах и стипендиях. Дополнительные справки и документы не нужны.

КОГДА ЖДАТЬ ВЫПЛАТЫ?

С 1 января 2020 года. Пример: семья, которая подаст заявление в июне или декабре 2020 года, получит средства за все предшествующие месяцы, если к 1 января ребенку уже исполнилось 3 года. Если три года малышу исполнилось в 2020 году, то семья получит доплату с момента достижения ребенком этого возраста до назначения выплаты. Если в 2020 году ребенку исполнилось 8 лет, выплата будет назначена с января до даты дня рождения.

ДОХОД ЗА КАКОЙ СРОК БУДЕТ УЧИТЫВАТЬСЯ?

Берется во внимание доход всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих шести календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU