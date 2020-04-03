2020-04-03T08:23:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Где гулять с детьми во время режима самоизоляции в Красноярске: можно ли вообще выводить детей за пределы квартиры

Отвечаем на вопросы родителей, можно ли гулять с детьми в период полной самоизоляции в Красноярске
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Где гулять с детьми во время режима самоизоляции в КрасноярскеГде гулять с детьми во время режима самоизоляции в КрасноярскеФото: ИВАНОВА Диана
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С 1 апреля на основании Указа губернатора Красноярского края в регионе введен режим самоизоляции. Накануне, 2 апреля, Президент страны объявил о продлении нерабочей недели до конца месяца. Введенные меры предусматривают ограничение передвижение граждан. По факту находиться вне дома можно только по нескольким причинам: добраться до работы и обратно (если предприятие не вошло в список подлежащих закрытию), сходить в ближайший магазин, аптеку, выгулять домашнего питомца, вынести мусор, обратиться за экстренной помощью.

Таким образом, прогулки с детьми вне квартиры в список жизненно важных и уважительных причин не входят. В соответствии с этим родителям, которые будут замечены с детьми на детской площадке, придется написать объяснительные. Точно также придется написать объяснительные, если родителей с детьми заменят в парках, на набережной, при перевозке детей в автомобилях.

Напомним, что с 1 апреля управляющие компании отработали все детские площадки во дворах. Игровые конструкции перетянули сигнальной лентой, скотчем пли пленкой. Однако некоторые мамы придумали, как «выгулять» малыша, якобы не нарушая режима – на крышах пристроек к супермаркетам. Видимо, серьезность ситуации осознают не все.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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