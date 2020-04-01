Режим самоизоляции в Красноярске: во дворах закрывают во дворах детские площадки

1 Апр 2020 2020-04-01T09:09:55+03:00

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В связи с введенным на основании Указа губернатора Красноярского края режима полной самоизоляции жителям краевого центра запрещено покидать квартиры без особой на то необходимости. Особая необходимость это, напомним, обращения за неотложной медпомощью, поездка на работу (если она не приостановлена), в магазин за продуктами или в аптеку, а также выгуливать домашних питомцев не дальше, чем на 100 метров от подъезда.

К сожалению, не все горожане прочувствовали серьезность ситуации. Во дворах были замечены гуляющие родители с маленькими детьми. С одной стороны можно понять: погожий весенний день – дети так и просятся во двор на качели-карусели, им не хочется сидеть в четырех стенах. Но взрослые должны понимать, что если ввели ограничения, то соблюдать их нужно.

Нарушителей карантинного режима немного, но они есть. Поэтому было принято решение закрыть дворовые детские площадки. Конструкции обматывают сигнальными лентами, качели и вовсе запирают на цепи и замки. А также развешивают напоминания о соблюдении режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU