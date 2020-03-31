Режим полной самоизоляции в Красноярске: до какого числа продлится и как будет действовать

В Красноярске с 1 апреля 2020 года вводится режим самоизоляции (предположительно до 5 апреля) из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского края. Официальный указ будет опубликован в ближайшее время на сайте правительства края.

Итак, жителям города рекомендуют без необходимости не покидать свои дома. Исключения:

- тем, кому нужна экстренная медицинская помощь;

- при наличии прямой угрозы жизни и здоровью;

- для поездок на работу в организации, чья деятельность не приостановлена;

- для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке;

- для выноса мусора или выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 300 метров от дома.

Водится социальная дистанция – 1,5 метра. Кроме тех мест, где это сделать невозможно, например, в такси.

Про карантин и самоизоляцию мы поговирили с главным инфекционистом Красноярского края Еленой Тихоновой.

- По последним данным у нас на самоизоляции находятся уже 10,2 тысячи красноярцев. В данном случае цифры – показатель, обратный уровню опасности: чем больше человек изолировано, тем меньше риска распространения вируса?

- Нужно, чтобы все осознали серьезность ситуации. Первые же дни нерабочей субботы - суббота и воскресенье - показали: люди поняли, что они должны быть дома. Минимизация контактов прервет распространение коронавирусной инфекции. Обратите внимание, что все случаи выявлены только в Красноярске. У нас такой большой край, но нигде больше заболевших не зарегистрировано. Делаем вывод, что наши граждане подошли к этому ответственно: приезжают откуда-то и сразу уходят на карантин. Значит – осознают всю серьезность данного процесса.

- Можно ли вообще прогнозировать, что если в Красноярске введут режим полной самоизоляции, как долго он протянется?

- Случаи коронавируса у нас привозные, единичные. Своего очага у нас, как в Китае, нет. Надеюсь, что уже все, кто хотел вернуться, вернулись из своих поездок, обследовались и ушли на положенный карантин. Но мы помним об инкубационном периоде – 14 дней. Поэтому по всем канонам эпидемиологии от последнего случая мы должны отсчитать две недели. И если не будет новых, тогда можно считать, что вспышка ликвидирована. Чем меньше люди будут контактировать друг с другом, тем быстрее это случится.

- Может быть, у нас в Сибири особая восприимчивость к вирусу, мы более устойчивые, чем европейцы или американцы?

- У нас хорошо работает технологическая служба. Это ведь не первая пандемия, с которой мы сталкиваемся. Вспомните 2009 год и пандемию свиного гриппа. Мы ведь хорошо сработали тогда, без паники. Сегодня Красноярский край по числу заболевших коронавирусом где-то в конце первой десятки. Но это не связано с тем, что мы такие сибиряки. Просто у нас хорошо отлажены меры профилактики и меры изоляции. И высокий уровень ответственности у самих людей. Вспомните первые случаи: больные объявились сами, мы их сразу изолировали, пролечили и выписали только удостоверившись, что они полностью выздоровели.

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