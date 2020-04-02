Режим самоизоляции в Красноярске и крае: правила соблюдения режима
В Красноярске и крае определили правила соблюдения режима самоизоляции. Теперь из дома нельзя выходить без соответствующей справки или объяснительной.
Соответствующее постановление 2 апреля 2020 года подписал Председатель правительства края Юрий Лапшин:
- Выходить из дома можно только, чтобы: доехать до работы и обратно (если предприятие не вошло в список подлежащих закрытию)
- Сходить в ближайший магазин, аптеку.
- Выгулять домашнего питомца.
- Вынести мусор.
- Обратиться за экстренной помощью.
При этом необходимо:
- Соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга, в том числе в магазинах, автобусах. Исключение составляет поездка в такси. Каждый, кто покидает место жительства, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность!
- Те, кто нарушает режим самоизоляции в экстренных случаях, должны предварительно составить и иметь при себе объяснительную с указанием: ФИО, даты составления, адреса места жительства (пребывания), информации о причинах прерывания режима самоизоляции, времени возвращения к месту постоянного проживания, маршрута следования, - сообщили в правительстве Красноярского края. - Объяснительная составляется в свободной форме и в случае проверки – предъявляется правоохранительным органам вместе с документом, удостоверяющим личность.
В период действия режима самоизоляции дети до 18 лет могут находиться вне места жительства только в сопровождении взрослых.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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