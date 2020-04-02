Продление нерабочей недели в Красноярске: какие устанавливают новые сроки и для чего?

Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам сегодня, 2 апреля. Как и предполагалось, президент России сделал серьезное заявление: нерабочий период в стране продляется с 6 по 30 апреля включительно. С сохранением заработной платы. Это необходимо для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. По состоянию на 2 апреля в стране заразились 3 548 человек, из них 25 в Красноярске.

(Напомним, на прошлой неделе, 25 марта, Владимир Путин рассказал о новых мерах борьбы со вспышкой коронавируса в России, а также объявил нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля по всей стране. Кроме того, президент предложил ввести новые налоги: на процентный доход по вкладам в банках и на выводимые за границу дивиденды).

Накануне, 1 апреля, правительство России в ходе дистанционного совещания с президентом предложило продлить нерабочий период. И такое решение было принято.

В начале выступления глава страны сказал спасибо врачам и всем работникам медицинских учреждений, за то, что продолжают трудиться, спасают людей. Поблагодарил волонтеров, а также ответственных граждан - которые делают все, чтобы мы победили эпидемию.

- Режим самоизоляции позволил нам выиграть время, - пояснил президент. - Чтобы борьба продолжалась максимально эффективно, нужны дополнительные меры. Мы должны понимать, что угроза сохраняется. Пик эпидемии в мире и России еще не пройден. Поэтому продлеваем режим нерабочих дней до 30 апреля включительно с сохранением зарплат.

Поскольку страна большая и ситуация в регионах разная, глава государства наделяет дополнительными полномочиями местные власти. До конца недели каждый из руководителей регионов должен определить конкретный набор профилактических мер, оптимальный именно для его территории.

Кроме того, по всей стране продолжат работу: органы власти, предприятия с непрерывным циклом, медицинские учреждения/аптеки, магазины с товарами первой необходимости, службы жизнеобеспечения, заключил президент.

Итак, что означает продление рабочего периода для жителей Красноярска и края?

С 1 апреля у нас объявлен режим всеобщей самоизоляции. А, значит, можно покидать свое жилье только в определенных случаях:

- поход в магазин и аптеку,

- вынос мусора,

- прогулка с домашними животными (не далее, чем 100 метров от дома),

- обращение за экстренной медицинской помощью.

- следование до места работы и обратно.

О последнем пункте: работники организаций, которые в период режима самоизоляции продолжают свою деятельность, обязаны иметь при себе паспорт, служебное удостоверение, а также специальную справку, которую должен оформить работодатель.

Если вам нужно выйти из дома экстренно, заранее подготовьте объяснительную. Она должна содержать: ФИО, адрес, маршрут следования, время возвращения к месту жительства, номер телефона и вашу подпись. В случае проверки вы должны предъявить объяснительную сотруднику полиции.

За нарушение режима изоляции в Красноярском крае в введены штрафы. Для физлиц это 3 тысячи рублей (и 5 при повторном), для юрлиц - до 200 тысяч (при повторном до 400).

КСТАТИ

В период режима самоизоляции дети до 18 лет могут находиться вне места жительства только в сопровождении взрослых.

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