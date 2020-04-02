2020-04-02T13:11:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Красноярцы начали выгуливать детей на крышах из-за самоизоляции

«А что, так можно?» - возмущаются в соцсетях
Ася ЖУКОВА
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Красноярцы начали выгуливать детей на крышах из-за самоизоляции. Фото: Оксана КОЗЛОВА,Красноярцы начали выгуливать детей на крышах из-за самоизоляции. Фото: Оксана КОЗЛОВА,
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В Красноярске детей начали выгуливать на крышах из-за самоизоляции. Так, в соцсетях появился снимок, на котором родители выставили коляску с маленьким ребенком из окна. Поскольку живут на втором этаже, как раз под ними – крыша магазина.

- А что, так можно было? – интересуются соцсети. – Ничего не нарушаем?!

Напомним, режим полной самоизоляции в крае был введен с 1 апреля. Теперь покидай дом/квартиру без крайней необходимости жителям нельзя. За нарушение предусмотрен штраф – для физлиц это тысячи рублей (и пять – за повторное нарушение).

А вот так должно быть. Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот так должно быть.Фото: Мария ЛЕНЦ

Практически везде детские площадки закрыты, качели, карусели, входы на хоккейные коробки перемотаны защитной лентой.

Но, по-видимому, серьезность ситуации осознают не все. «Так, на улице периодически попадаются мамы с колясками, - возмущаются пользователи. – Вчера, 1 апреля, видели как раз двух таких – вместе прогуливались с малышами. Кстати, сами в масках. И тем не менее!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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