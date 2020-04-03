Коронавирус в Красноярске, последние новости на 3 апреля 2020 года: 72% заболевших COVID-19 моложе 45 лет

По состоянию на 09.00 зарегистрировано 25 случаев коронавирусной инфекции у жителей г. Красноярска (+5 за сутки), из них 4 человека выздоровели.

Предварительный диагноз «коронавирусная инфекция?» установлен еще у 3 человек (+1 за сутки). По данным эпидемиологического расследования установлено, что 13 человек (52 %), из числа заболевших, прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, 12 человек (48 %) не выезжали за пределы Красноярского края. Среди заболевших 72 % составляют граждане от 18 до 45 лет (18 человек), от 46 до 65 лет – 12 % (3 человека), старше 65 лет и до 18 лет – по 8% (по 2 человека).

ВЫЕЗД НА ДАЧУ

Один из самых важных для людей вопросов, можно ли поехать на дачу? Тем более, что это не противоречит режиму карантина и самоизоляции: люди проведут время в отдельно стоящих домах, дистанция на участках позволяет обеспечить безопасность.

Ответ такой: «На дачу можно при наличии объяснительной».

То есть каждый раз, выходя из дома, нужно написать объяснительную, в которой указать ФИО, дату, адрес, причину прерывания режима самоизоляции, время возвращения домой, маршрут следования. Записку необходимо предоставить сотрудникам полиции.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ГОРОДУ НА МАШИНЕ

Тоже один из самых важных для людей вопросов, можно ли пользоваться своими личными автомобилями.

И вот ответ: «Передвигаться в автомобиле возможно только в случае, если вы направляетесь на работу или с работы (в случае если ваша организация продолжает работать), а также в экстренных случаях при наличии объяснительной и паспорта. Паспорта-разрешения на машины, чтобы на них передвигаться по городу, не требуются».

КАК РАБОТАЕТ АЭРОПОРТ

Такой вопрос сейчас задают жители краевого центра. И не из праздного любопытства. Несмотря на то, что в Красноярском крае введен режим самоизоляции, предписывающий гражданам оставаться дома, существует ряд объективных причин, когда им нужно совершить поездку на самолете.

Если билеты были куплены заранее, нужно удостовериться, состоится ли рейс. Большинство авиакомпаний страны отменили либо перенесли часть рейсов, в том числе и по причине резкого падения пассажиропотока. Вся информация есть на официальном сайте аэропорта. (Подробнее)

ФОРМА ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ

В правительстве Красноярского края опубликовали разъяснение, при каком условии можно выйти из дома, если это не поход в ближайший магазин, аптеку или до места работы. В этом случае нужно иметь самостоятельно составленную объяснительную.

Шаблон объяснительной для выхода из дома в Красноярске

«Комсомольская правда» проконсультировалась с юристами и подготовила образец типовой объяснительной. Вы можете скачать его с нашего сайта, распечатать и заполнить, или переписать от руки.

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