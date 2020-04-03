2020-04-03T07:58:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Выезд на дачу во время полной самоизоляции в Красноярске: кому разрешен и что ждет нарушителей режима

Можно ли уехать на дачу в режиме полной самоизоляции в Красноярском крае? Какие могут быть штрафы за нарушение действующего режима?
Татьяна РЯБИНИНА
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Дачи могут стать отличным местом для соблюдения карантина!Дачи могут стать отличным местом для соблюдения карантина!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Уже в эту пятницу в Красноярске днем будет до +15 градусов, на следующей неделе еще теплее. Но можно ли воспользоваться теплыми деньками, чтобы провести время на даче? Администрация края опубликовала на официальном сайте разъяснения по поводу режима самоизоляции и его соблюдения в Красноярске 2020.

Один из самых важных для людей вопросов, можно ли поехать на дачу? Тем более, что это не противоречит режиму карантина и самоизоляции: люди проведут время в отдельно стоящих домах, дистанция на участках позволяет обеспечить безопасность.

Ответ такой: «На дачу можно при наличии объяснительной».

То есть каждый раз, выходя из дома, нужно написать объяснительную, в которой указать ФИО, дату, адрес, причину прерывания режима самоизоляции, время возвращения домой, маршрут следования. Записку необходимо предоставить сотрудникам полиции.

Объяснительную нужно писать каждый раз при выходе из дома, и поездка на дачу – не исключение.

Также нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Также при выходе из дома с детьми нужно взять с собой свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет.

В списке обязательных документов удостоверение личности моряка, дипломатический паспорт, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение беженца, военный билет, служебное удостоверение, заграничный паспорт, вид на жительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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