Режим работы аэропорта в период самоизоляции в Красноярске: можно ли улететь на самолете по неотложным делам

Как работает аэропорт «Красноярск» в период самоизоляции? Такой вопрос сейчас задают жители краевого центра. И не из праздного любопытства. Несмотря на то, что в Красноярском крае введен режим самоизоляции, предписывающий гражданам оставаться дома, существует ряд объективных причин, когда им нужно совершить поездку на самолете.

Если билеты были куплены заранее, нужно удостовериться, состоится ли рейс. Большинство авиакомпаний страны отменили либо перенесли часть рейсов, в том числе и по причине резкого падения пассажиропотока. Вся информация есть на официальном сайте аэропорта.

Во время поездки на автомобиле до аэропорта могут остановить сотрудники ГИБДД, которые контролируют исполнение указа губернатора о режиме самоизоляции в крае. Поэтому заранее нужно подготовить объяснительную. Посмотреть шаблон и скачать можно тут.

В здании аэропорта предпринимается комплекс мер для предотвращения распространения инфекционных заболеваний:

- каждые два часа сотрудники протирают все поручни, кнопки лифта, сидения, расположенные в зонах ожидания, специальными дезинфицирующими средствами;

- все работники, контактирующие с пассажирами, используют средства индивидуальной защиты;

- в терминале во всех зонах размещены санитайзеры;

- в аэропорту реализована система «сухие руки», а значит, для того чтобы посетить санузел, вам не нужно контактировать с кранами, дозаторами мыла, сушилками рук;

- в медпункте аэропорта есть специально подготовленный изолятор на случай выявления пассажиров с симптомами заболевания вирусом;

- воздух в терминалах дезинфицируется.

И – просьба сотрудников аэропорта к пассажирам – будьте взаимовежливы и осторожны: пользуйтесь средствами защиты: масками, респираторами и одноразовыми перчатками.

Сотрудники регулярно проводят дезинфекциюФото: Мария ЛЕНЦ

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