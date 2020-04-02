2020-04-02T12:08:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Справка о работе на время карантина в Красноярском крае: как получить пропуск для выхода из дома на период самоизоляции

Предлагаем загрузить образец справки о работе на время карантина в Красноярском крае, как получить пропуск для выхода из дома на период самоизоляции
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Как получить пропуск для выхода из дома на период самоизоляцииКак получить пропуск для выхода из дома на период самоизоляцииФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске с 1 апреля 2020 года введен режим самоизоляции. Во время соблюдения этого режима жители города могут покидать свое жилище только в определенных случаях:

- поход в магазин и аптеку,

- вынос мусора,

- прогулка с домашними животными (не далее, чем 100 метров от дома),

- обращение за экстренной медицинской помощью.

- следование до места работы и обратно.

О последнем пункте: работники организаций, которые в период режима самоизоляции продолжают свою деятельность, обязаны при себе иметь паспорт, служебное удостоверение, а также специальную справку, которую обязан оформить работодатель.

За нарушение режима изоляции в Красноярском крае введены штрафы.

Справка работодателя для Красноярского края Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Справка работодателя для Красноярского краяФото: пресс-служба администрации Красноярска

Скачать справку работодателя для выхода из дома на время самоизоляции в Красноярском крае.

КСТАТИ

Тем, кто нарушает режим самоизоляции в экстренном случае, должны при себе иметь объяснительную, в которой необходимо указать почему вам пришлось покинуть ваше жилище. В объяснительной нужно указать свои данные (ФИО, дату составления, адреса места жительства). Не забудьте взять с собой паспорт, потому что сотрудникам полиции необходимо предъявить документ, удостоверяющий вашу личность.

В период режима самоизоляции дети до 18 лет могут находиться вне места жительства только в сопровождении взрослых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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