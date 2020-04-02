Справка о работе на время карантина в Красноярском крае: как получить пропуск для выхода из дома на период самоизоляции
В Красноярске с 1 апреля 2020 года введен режим самоизоляции. Во время соблюдения этого режима жители города могут покидать свое жилище только в определенных случаях:
- поход в магазин и аптеку,
- вынос мусора,
- прогулка с домашними животными (не далее, чем 100 метров от дома),
- обращение за экстренной медицинской помощью.
- следование до места работы и обратно.
О последнем пункте: работники организаций, которые в период режима самоизоляции продолжают свою деятельность, обязаны при себе иметь паспорт, служебное удостоверение, а также специальную справку, которую обязан оформить работодатель.
За нарушение режима изоляции в Красноярском крае введены штрафы.
Справка работодателя для Красноярского краяФото: пресс-служба администрации Красноярска
Скачать справку работодателя для выхода из дома на время самоизоляции в Красноярском крае.
КСТАТИ
Тем, кто нарушает режим самоизоляции в экстренном случае, должны при себе иметь объяснительную, в которой необходимо указать почему вам пришлось покинуть ваше жилище. В объяснительной нужно указать свои данные (ФИО, дату составления, адреса места жительства). Не забудьте взять с собой паспорт, потому что сотрудникам полиции необходимо предъявить документ, удостоверяющий вашу личность.
В период режима самоизоляции дети до 18 лет могут находиться вне места жительства только в сопровождении взрослых.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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