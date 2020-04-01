Главный инфекционист Красноярского края Елена Тихонова рассказала, почему 2/3 населения края могут переболеть коронавирусом

Видеообращение главного врача Красноярской краевой больницы Егора Корчагина вызвало большой интерес у горожан. Он рассказал, что коронавирусом так или иначе могут переболеть до 2/3 населения края. Но при этом отметил, что последствия эпидемии можно минимизировать, если выполнять элементарные правила респитаторного этикета. «Комсомольская правда»-Красноярск попросила главного инфекциониста Красноярского края Елену Тихонову прокомментировать, кто из жителей региона входит в группу риска и кого, в первую очередь, касаются карантинные меры.

- В группу риска входят люди с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Китайцы на своем опыте доказали, что 90 % случаев летальных исходов в пожилом возрасте – как раз наличие одной или двух сопутствующих или фоновых заболеваний. Также велик риск у людей с онкологией на иммуносупрессивной терапии и на химиотерапии. Таким образом, детям коронавирус почти не грозит, если у них нет хронических заболеваний.

Удивительно и очень радует такой факт: к группе риска не относятся беременные женщины. Отмечено, что заболевание коронавирусом у них протекает легко и летальности не зарегистрировано (в отличие от обычного сезонного гриппа), - рассказала Елена Петровна.

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