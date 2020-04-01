Главный инфекционист Красноярского края рассказала про методы лечения короновируса в БСМП противовирусными препаратами

По данным на утро 1 апреля в Красноярске зафиксировано 14 заболевших коронавирусом. Еще 12 находятся под подозрением, они ждут подтверждения диагноза из лаборатории Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Обстановка второй день стабильная. А режим полной самоизоляции, который введен на территории края с сегодняшнего дня, должен принести свои результаты – остановить распространение инфекции.

На сегодняшний день 4 жителя краевого центра уже перенесли коронавирус и выписаны из БСМП. Чем же лечат своих пациентов медики-герои? Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали главный инфекционист Красноярского края Елена Тихонова

- Чем же лечат пациентов в БСМП? Есть ли эти препараты в продаже? Может, стоит закупиться на всякий случай?

- Не нужно дополнительно ничем закупаться, наверняка все есть в вашей аптечке. Коронавирус – это такая же респираторная инфекция, как и грипп, и парагрипп, и аденовирусные респираторные заболевания. В разных странах свои препараты и свои рекомендации для их лечения. Всемирная организация здравоохранения рекомендует препараты, которыми лечат ВИЧ-инфекцию или малярию. А мы в России применяем препараты, которые за рубежом считаются пищевыми добавками – индукторы интерферона, препарата прямого противовирусного действия. А еще наш, российский препарат «Арбидол» (международное название «Умифеновир»), китайцы, кстати, взяли его на вооружение.

- Коронавирус показал насколько медицина той или иной страны готова к коронавирусу. Почему же на западе с их развитыми технологиями такие показатели заболеваемости?

- Они используют высокие технологии, а мы – свой старый опыт. Когда-то мы тоже в России тоже стали сокращать нашу инфекционную службу по западным стандартам. А потом вовремя остановились. Коронавирусная пандемия показала нашу правоту. Как работают сейчас страны с платной медициной - они госпитализируют в первую очередь самых тяжелых. Люди с легкой формой коронавируса остаются дома и они как раз создают угрозу для окружающих. А что у нас, в Красноярске (да и в стране в целом)? Мы всех уложили в инфекционную больницу. Тест положительный – в БСМП без разговоров. Сейчас у нас в городе только один пациент в состоянии средней степени тяжести, все остальные – в легкой. Поставим плюс отечественной медицине, мы выбрали правильную тактику при таких чрезвычайных обстоятельствах.

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