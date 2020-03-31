2020-03-31T07:50:55+03:00
Общество

Российские лекарства против коронавируса: как скоро ученые их разработают и начнут применять

Пока есть наработки, которые можно взять за основу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Российские лекарства против коронавируса: как скоро ученые их разработают и начнут применятьРоссийские лекарства против коронавируса: как скоро ученые их разработают и начнут применятьФото: Мария ЛЕНЦ
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Работу над поисками лекарства и прививки от коронавируса ведут ученые во всем мире. По самым скромным подсчетам на это может понадобиться 10 – 12 месяцев. Несколько дней назад экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), заявила о разработке новой экспериментальной схемы лечения, сообщает kp.ru.

По ее словам, ученые НПО «Фармзащита» предлагают для лечения больных COVID препарат, разработанный на основе противомалярийного «Мефлохина». Накануне, 30 марта, еще о трех новых российских разработках журналистам сообщил руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин. Он назвал три противовирусных средства: «Триазавирин», «Фортепрен» и «Фавипиравир».

«Триазавирин» - российский эксклюзив против гриппа, зарегистрированный в 2014 году, сейчас он проходит третью стадию испытаний. Производителя говорят, что он препятствует размножению вируса в организме. «Фортепрен» изначально ветеринарный препарат, прошел два клинических испытания, но до сих пор не зарегистрирован для применения у людей.

«Фавипиравир» - японский препарат, который разрабатывали для борьбы со свиным гриппом (хотя против обычного сезонного гриппа он не работает). А в целом считается препаратом с широкой противовирусной активностью. В Китае его применяли в качестве одного из средств для борьбы с COVID-19 во время эпидемии. Эффективность есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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