Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 1 апреля 2020: всего 14 заболевших, новых за минувшие сутки не выявили

По данным регионального Роспотребнадзора на утро 9 часов утра 1 апреля в Красноярске зарегистрировано 14 заболевших коронавирусом. Таким образом, за сутки количество их не изменилось. Из них 4 человека уже выздоровели, их выписали и направили домой.

Под подозрением на заболевание по-прежнему находятся 12 человек, они ждут подтверждения диагноза из лаборатории Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Под медицинское наблюдение взято 11196 человек (за сутки + 1110 человек).

Добавим, что накануне поздно вечером, 31 марта, губернатор Красноярского края подписал указ о режиме всеобщей изоляции. Согласно документу, запрет на выход из дома теперь касается всех жителей Красноярска (и края) без крайней необходимости.

Основные пункты указа: не покидать домов без особой на то необходимости. Исключение – в магазин за продуктами или в аптеку, вынести мусор, выгулять домашнего питомца на расстоянии не дальше 100 метров от дома.

Несмотря на то, что в стране сейчас объявлена нерабочая суббота, есть организации и учреждения, которые не могут приостановить свою деятельность. Это магазины, аптеки, коммунальные службы, социальные службы, органы власти и так далее. Покидать сотрудникам квартиры разрешается с соблюдением условий безопасности: надевать маски и перчатки, держать дистанцию между людьми не менее 1,5 метра.

Маски можно приобрести в следующих пунктах:

- Покров», Семафорная, 289 (с 9 -20, в воскресенье с 9-19);

- «Покров», Новосибирская, 35 (9-21); «Аматис», Диксона,1, строение 1 (9-18, воскресенье - выходной);

- «Аматис», Авиаторов, 41 (10-20, в субботу и воскресенье 10-18);

- «Аматис», Глинки, 1Б (10-16).

Либо изготовить их самим.

Накануне губернатор Красноярского края Александр Усс самолично проверил продуктовые супермаркеты и выяснял у руководителей, какие меры предпринимаются в магазинах для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди покупателей. И пригрозил наказанием для тех торговых точек, где не будут соблюдать меры безопасности.

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