Коронавирус в Красноярске: четвертый выздоровел, шестеро заразились прямо в городе

31 Март 2020 2020-03-31T07:53:36+03:00

Коронавирус в Красноярске: четвертый выздоровел, шестеро заразились в городе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Заболели люди, которые не выезжали даже из края

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Из БСМП выписан пациент, переболевший коронавирусной инфекцией. Он стал четвертым выздоровевшим в крае, сообщили в оперативном штабе. Также выяснилось: шестеро заразившихся в Красноярске не покидали даже пределов региона. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, по состоянию на утро 31 марта в крае зарегистрировано 14 случаев новой инфекции. Предварительный диагноз установлен еще у 12 человек (+5 за сутки).

Под медицинским наблюдением дома 10210 человек, в том числе за последние сутки взято 962 человека. Обследовано всего 5749 человек, из них за последние сутки - 966.

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ИСТОЧНИК KP.RU