Коронавирус в Красноярске: четвертый выздоровел, шестеро заразились прямо в городе
Из БСМП выписан пациент, переболевший коронавирусной инфекцией. Он стал четвертым выздоровевшим в крае, сообщили в оперативном штабе. Также выяснилось: шестеро заразившихся в Красноярске не покидали даже пределов региона. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Напомним, по состоянию на утро 31 марта в крае зарегистрировано 14 случаев новой инфекции. Предварительный диагноз установлен еще у 12 человек (+5 за сутки).
Под медицинским наблюдением дома 10210 человек, в том числе за последние сутки взято 962 человека. Обследовано всего 5749 человек, из них за последние сутки - 966.
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Нерабочая неделя в Красноярске с 28 марта по 5 апреля 2020 года: запасы продуктов взяли под контроль, разрешили работать салонам связи
Сейчас все развлекательные заведения, кинотеатры и торговые центры закрыты. Однако на время вынужденных выходных разрешили работать салонам связи. Данное изменение внес в указ глава Красноярского края Александр Усс. Согласно распоряжению, кроме аптек и магазинов, где продаются товары первой необходимости, теперь будут открыты и точки по продаже услуг связи (подробности).
Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 31 марта 2020 года: еще 5 человек ожидают подтверждения диагноза
Еще пять жителей ждут подтверждения диагноза COVID-19 . Общее количество зараженных коронавирусом в Красноярске - 14 человек, сообщает региональный Оперштаб. Под подозрением у медиков остаются 12 человек (подробности).
Коронавирус в Красноярске: где купить маски
Красноярцам рассказали, где купить защитные маски. Напомним, в аптеках их пока нет – все разобрали, люди стали жаловаться. Поэтому губернатор Александр Усс поручил некоторым предприятиям края приостановить работу по основным направлениям и начать шить маски, сообщили в группе «Коронавирус. Оперштаб Красноярского края» (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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