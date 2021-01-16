В ходе расследования уголовного дела о гибели людей в результате схода лавины задержан начальник управления ГО и ЧС администрации города Норильска. Об этом 16 января сообщили в СК.Напомним, ночью 8 января 2021 года на севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. Она снесла несколько построенных у подножья домиков. В одном из них в тот момент отдыхал директор канатной дороги с женой и двумя сыновьями.В итоге живым нашли только старшего 14-летнего ребенка. До него спасатели добрались часа через два или три после начала спасательной операции. После спасатели нашли тело его 38-летней мамы. Под утро и тело полуторагодовалого братика. Последним достали отца, Владислава Попова.Кто виноват к трагедии? По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).13 января в рамках расследования был задержан оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы. На него завели уголовное дело по статье «Халатность». Установлено, что 30 декабря он получил оперативную сводку из Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю об опасности схода лавин, но проигнорировал предупреждение и не внес его в сводку ГО и ЧС города Норильска. На время следствия мужчина будет находиться под домашним арестом.16 января задержали его непосредственного руководителя - начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска.- Он не осуществлял должного контроля за деятельностью подчиненных и не проверял полноту включаемых оперативными дежурными единой дежурно-диспетчерской службы Норильска в сводку сведений о погодных условиях, поступающих из центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю, - сообщили в пресс-службе ГСК СК по Красноярскому краю и РХ. - В результате халатного отношения подозреваемого к службе оперативный дежурный, который получил 30 декабря 2020 года прогноз о возможном сходе лавин в горных районах региона в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, не включил эти сведения в оперативную сводку управления ГО и ЧС администрации города Норильска.Таким образом, ни жители города, ни руководители администрации, ни сотрудники ее структурных подразделений не были предупреждены о лавинной опасности. Соответственно, не было предпринято никаких мер, не проведены необходимые в этом случае мероприятия.В суде задержанному начальнику вынесена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Норильске подозреваемого по делу о сходе лавины оправили под домашний арестВ Норильске городской суд определил меру пресечения для оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы. Он был задержан накануне, 13 января, как первый подозреваемый в деле о гибели трех человек на горнолыжной базе «Гора Отдельная». Напомним, что в ночь с 8 на 9 января со склона сошла снежная лавина, она полностью разрушила дом, в котором находилась семья из четырех человек. Спасти удалось только одного из них – 14-летнего подростка (подробности).Лавины просто так не сходят: что могло стать причиной ЧП на базе отдыха в НорильскеВсе внимание сейчас приковано к Норильску. Минувшей ночью, с 8 на 9 января, там произошла трагедия – при сходе лавины погибли три человека: директор базы отдыха «Гора Отдельная», его жена и полуторагодовалый сын. Старший, 15-летний сын находится в реанимации (подробнее).Сход лавины на севере Красноярского края: первым под удар попал дом семьи директора канатной дорогиМинувшей ночью, с 8 на 9 января, на лыжной базе «Гора Отдельная» недалеко от Талнаха (район Норильска) произошел сход лавины. Разрушенными оказались несколько строений. Ведутся поиски людей. Уже найдены двое: это подросток 15 лет, которого доставили в больницу с переломами, и 38-летняя женщина (подробнее).Не пошли в гости к соседям, поэтому остались живы: история чудом спасшейся под сошедшей лавиной семьи из НорильскаДмитрий Федоров – владелец одного из домиков в районе горнолыжной базы, где в ночь с 8 на 9 января сошла лавина. Хорошо знает и семью погибшего Владислава Попова, его жены и маленького сынишки; и чудом спасшегося Рамиза К. (с последним они не только соседи, но и партнеры по бизнесу (водят туры на Плато Путорана). Он рассказал в эксклюзивном интервью спецкору «Комсомольской правды» - Красноярск Надежде Ильченко, как и почему все случилось (подробности).