В Норильске городской суд определил меру пресечения для оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы. Он был задержан накануне, 13 января, как первый подозреваемый в деле о гибели трех человек на горнолыжной базе «Гора Отдельная». Напомним, что в ночь с 8 на 9 января со склона сошла снежная лавина, она полностью разрушила дом, в котором находилась семья из четырех человек. Спасти удалось только одного из них – 14-летнего подростка. Тогда как его родители и младший брат погибли от переохлаждения.На диспетчера ЕДДС завели уголовное дело по статье «Халатность». Установлено, что еще 30 декабря он получил оперативную сводку из Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю. В ней говорилось, что вплоть до 11 января в горных районах сохраняется опасность схода лавин. Но проигнорировал предупреждение и не внес его в сводку ГО и ЧС города Норильска. В результате получилось, что о вероятной опасности не узнали ни глава города, ни другие структуры, которые отвечают за безопасность. Поэтому и не были готовы, когда произошел сход лавины