Коронавирус в Красноярске: заболевание подтверждено еще у троих человек

В четверг, 19 марта, региональный Роспотребнадзор официально подтвердил: еще трое жителей Красноярска больны коронавирусом.

Напомним, ранее в регионе был выявлен один заболевший - это шеф-повар ресторана LE FAMILLE Евгений Евдокимов, вернувшийся из Австрии. Спустя день губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о том, что велика вероятность коронавируса еще у троих человек. В течение всего дня город ждал итогов лабораторного исследования в научном центре «Вектор» (Новосибирск). Вирусологи подтвердили: люди больны COVID-2019.

- По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции (Австрия и Германия). Результаты подтверждены в установленном порядке, состояние удовлетворительное, находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Роспотребнадзоре,

Также эпидемиологи определили количество людей, с которыми контактировали зараженные, - они под наблюдением. Добавим, что на самоизоляции находятся в данный момент 483 человека - карантин у них длится 14 дней, как и полагается по правилам. Также в Красноярском крае обследование на коронавирус прошли 1 520 человек. Заболевание у них исключено.

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