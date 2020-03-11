В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если вы заметили у себя симптомы коронавируса

Неделю назад красноярец вернулся из Италии, из северной провинции Ломбардии и его столицы города Милана. Обстановка с коронавирусом там, мягко говоря, напряженная: несколько тысяч заболевших, несколько десятков погибших. Опустевшие улицы, туристы разъехались подальше, а местные жители сидят по домам.

Мужчина прилетел в Красноярск без признаков заболевания, однако решил на всякий случай провериться, на всякий случай. Пришел в поликлинику, однако там ему ничем не смогли помочь.

- Я обратился в поликлинику на улице Карла Маркса. Там мне сказали, пока нет симптомов, у меня анализы брать не будут. После этого я позвонил в центр эпидемиологии Красноярского края. Там девушка сказала, что сама выяснит все в поликлинике. Через несколько минут перезванивает мне и говорит: нужно ждать появления симптомов, а пока меня обследовать нецелесообразно, – рассказал Олег «ТВК Красноярск».

«Комсомолка» выяснила: что делать в подобном случае, в какую больницу идти? Как сдать анализ на коронавирус? Хватает ли тестов в Красноярске вообще? Первый шаг – обзвон городских поликлиник под видом туриста, вернувшегося из Италии несколько дней назад. В регистратуре поликлиник № 4, 7 и 12 ответили: не проблема – приходите в кабинет доврачебной помощи с утра, с собой возьмите полис и паспорт, вас примут, осмотрят и направят сдавать анализы.

Но в 14-й поликлинике спросили по сути: «Вас что, в аэропорту не проверяли? Ах, проверили и ничего не нашли? Но у вас есть симптомы и повысилась температура? Оставайтесь дома. Диктуйте фамилию и адрес, отправим к вам врача на дом».

Анализы на вирус возьмет врач или медсестра и отправят в лабораторию Центра эпидемиологии

Так как же будет правильно?

- На самом деле при малейших симптомах вы не должны никуда ходить из дома, ни в какие больницы. И не должны искать, где самостоятельно сдать анализы, - поясняет пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Наталья Краснопеева.

Порядок действия такой:

Пункт первый: вызвать на дом участкового врача из поликлиники или «Скорую помощь». При этом обязательно уточнить, из какой страны вернулся. Инкубационный период коронавируса – 14 дней. То есть если турист вернулся, скажем, из Китая месяц назад и только сейчас у него поднялась температура, поздно паниковать: он наверняка подхватил местный грипп или простуду.

Пункт второй: врач, который придет на вызов, осмотрит пациента и сам возьмет у него анализы на проверку. Либо вместе с врачом для этих целей придет медицинская сестра. Кровь, мазок и прочее – все биоматериалы отправятся в Центр гигиены и эпидемиологии края, в лабораторию. Ходить туда по собственной инициативе красноярцам бесполезно, там их все равно не примут, все – только через терапевта.

Пункт третий: собирайтесь, скажет вам доктор. И направит в стационар – в инфекционное отделение БСМП. Через сутки придут результаты из лаборатории, они покажут, какую инфекцию подхватил пациент. От такой и будут лечить. Домой выпишут только после выздоровления.

Степень готовности

Красноярцы переживают: хватит ли тестов на проведение исследований? Не получится ли как с масками – когда они стали особо нужны, то вдруг исчезли из продажи. В Красноярске уже обратились с подозрением на коронавирус 548 человек. Под медицинским наблюдением находятся 228 человек. Где гарантия, что эта цифра завтра не увеличится вдвое?

Специалисты уверяют: дефицита тестов в красноярском Центре эпидемиологии нет. Россияне изобрели, пожалуй, лучшие в мире тест-системы для обнаружения коронавируса. Почему же тогда нельзя делать их в поликлиниках? Потому что коронавирус – инфекция новая, не до конца изученная, диагностика должна проводиться в условиях усиленного контроля, чтобы исключить риски. Такое возможно только в лабораториях эпидемиологических центров.

Все противоэпидемические мероприятия в регионе сейчас под контролем краевого правительства. К работе медиков и эпидемиологов подключилась таможня: все прилетающие пассажиры проходят контроль. Поначалу был только одноразовый и проверяли только пассажиров, прилетающих из-за границы. Сейчас проверка двойная и проверяют все самолеты и всех пассажиров, даже с внутренних рейсов.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Лекарства от коронавируса еще не изобрели. Над ним работают многие фармацевтические компании во всем мире. А российские ученые, работающие в системе Роспотребнадзора, сейчас готовят вакцину от коронавируса. Процесс этот не быстрый, когда вакцина будет готова, она должна будет пройти клинические испытания. И только после этого ее можно будет использовать.