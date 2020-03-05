2020-03-05T07:25:04+03:00
Общество

В Красноярском крае создана рабочая группа по борьбе с коронавирусом

План по предупреждению распространения опасного заболевания в регионе утвержден еще в январе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Для транспортировки возможных зараженных продуманы маршрутыДля транспортировки возможных зараженных продуманы маршрутыФото: Мария ЛЕНЦ
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В правительстве Красноярского края создана рабочая группа, которая займется решением вопросов коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Возглавил группу замгубернатора края Алексей Подкорытов.

Напомним, план по предупреждению ввоза и распространения в регионе коронавируса утвержден еще в январе, - почти сразу после вспышки заболевания в Китае. А в задачи рабочей группы, поясняют в правительстве, будет входить организация межведомственного взаимодействия всех ответственных за это структур.

Уже сейчас все службы знают четкий алгоритм реагирования в случае опасности: в ежедневном режиме ведется в аптеках и больницах края мониторинг лекарств, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Определены маршруты транспортировки больных из аэропорта в больницы. В одной из больниц имеется специально организованный комплекс, который при случае сможет принять зараженных коронавирусом людей. Также стоит отметить, что в данный момент в регионе нет ни одного зараженного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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