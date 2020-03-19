Психиатр о коронавирусе в Красноярске: не поддавайтесь панике и фильтруйте информацию

Ситуация с коронавирусом, разрастающаяся, как снежный ком, не могла не коснуться сибиряков. Если заболевших коронавирусом в Красноярске практически нет (подтвержден только один случай в Красноярске), то ограничения так или иначе касаются всех. Это и цены в магазинах, и отмены поездок, карантин... Настроение падает у многих. Николай Рычков, красноярский врач-психиатр, рассказал, как не поддаться унынию даже в самые непростые времена.

Фильтруйте информацию

- Люди, как правило, получают очень много непроверенной информации. Человек в большей степени живет мифами и сплетнями, и в меньшей - разумом. Но смысла нет читать всех, кто пишет свои соображения по поводу болезни и ее страшных последствиях. А очень полезно почитать компетентных специалистов, поискать проверенную информацию – ВОЗ, официальных структур.

Соблюдайте меры профилактики

- Успокоению способствует осознание, что ты делаешь все возможное, чтобы не заразиться. Сложившуюся ситуацию можно воспринимать, как дополнительный повод быть аккуратнее, лишний раз задуматься о своем здоровье и поберечься. Конечно, будет разумно не игнорировать рекомендации специалистов, не участвовать в массовых мероприятиях, не контактировать с больными и с людьми из зоны риска. Те своевременные мероприятия, которые происходят в частности у нас в городе, должны вызывать не истерию, а наоборот успокоение, понимание, что о нас думают и заботятся.

Смените самоизоляцию на уединение

- Изолироваться в современном мире невозможно. Можно уединиться и провести это время с пользой и удовольствием. Можете поехать за город, туда, где нет лишних людей и вирусов. Уделите внимание детям, своим близким. Посмотрите добрые комедии или мультики, почитайте книги, которые долгое время мечтали прочесть.

Не отказывайте себе в удовольствии

- Если вы любите, например, мороженое, шоколад – поешьте. Красное вино - можете себе позволить выпить бокал другой. Главное – не перебарщивать. Не нужно «уходить в работу», ведь это такая же зависимость, как алкоголизм или обжорство. Любая зависимость разрушает, например, в Японии даже есть диагноз «смерть от работы».

Во всем находить плюсы

- На одну и ту же информацию можно посмотреть под разным углом. Для отличника, например, то, что закрыли школы и отменили ЕГЭ – это неприятность. А для какого-то тихого троечника наступило, наоборот, самое классное время. Вынужденную изоляцию можно воспринять, как возможность отдохнуть, выспаться, заняться самообразованием. Тем более, больше всего в борьбе с вирусом помогает большое количество теплой воды и сон.

Учитесь радоваться

- У русских популярные эмоции – страх, тревога, ожидание беды. Быть счастливым и радоваться жизни – увы, не принято. Мы все время оглядываемся назад «как бы чего не вышло!». Нет в нашем обществе моды на трансляцию счастья. Мы привыкли делать пятилетку за полгода, поворачиваться реки вспять и постоянно с чем-то бороться. А нам необходимо научиться радоваться несмотря ни на что. Вот сейчас как раз – подходящее время.

Начните делать добрые дела

- Если у кого-то есть время, энергия и возможность, то очень полезно не пускаться во все тяжкие или трястись от страха, а обратить внимание на своих ближних. Очнуться, перестать жить в виртуальной реальности, а конкретно помочь другому человеку. Когда ты встречаешься с живым отношением и благодарностью, это всегда полезно.

В ТЕМУ

Михаил Требин, врач высшей категории, Красноярск:

- Все заболевания, которые протекают под маркой ОРВИ и ОРЗ – это вирусные патологии, в составе которых есть и коронавирус. - От всех заболеваний, в частности от гриппа, каждый год умирает большое количество людей на планете. Здесь же просто выделили искусственный штамм и придали ему какое-то огромное значение. И истерия нагнетается с эффектом снежного кома. Хотя летальность у него ниже, чем у обычного гриппа. Почему такая реакция, в виде паники и истерии, я пока не понял. Но усугубляет все то, что сейчас весна. Недостаток солнца и авитоминоз как раз провоцируют депрессивные состояния. А здесь – еще и бардак в экономике, и каронавирус. Получилось наслоение факторов, отсюда и появляется истерия. Через два месяца инфекция точно пойдет на спад. Нам остается только переждать, лето уже близко!

КСТАТИ

Многие уже несколько дней задаются вопросом, почему при пандемии с полок магазинов во всех странах первым делом пропала туалетная бумага. Ответ нашелся – в сети появились ролики, где учат из туалетной бумаги делать маски. А на фоне того, что везде отмечается дефицит медицинских масок, некоторым людям это кажется актуальным.

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