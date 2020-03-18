Коронавирус в Красноярске: Роспотребнадзор подтвердил, что болезнь может протекать бессимптомно

Первый заразившийся коронавирусом Красноярец (это подтверждено официально) находится в БСМП в отдельном боксе. Молодой человек провел неделю в Австрии, в стране. Не кашлял, не температурил, благополучно прошел двойную проверку в аэропорту. Потом поступил сознательно: на другой день не пошел на работу, а сообщил о себе медикам и эпидемиологам. После того, как опасения подтвердились, Евгений записал видеообращение к красноярцам. Призвал последовать его примеру – не прятаться, чтобы не подвергать опасности своих близких.

Отсутствие симптомов у Евгения может удивить. Ведь принято считать, что у больного коронавирусом должны быть сухой кашель и повышенная температура. А тут – ничего. Может ли такое быть?

- Может, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск Наталья Краснопеева, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. – Это вполне реально не иметь признаков заболевания и при этом быть его носителем, опасным для окружающих. Поэтому мы и говорим: все жители нашего города, которые вернулись из-за границы, из неблагополучных (в связи с короновирусом) стран, обязаны находиться на самоизоляции в течение 14 дней. При этом нужно сообщить о себе по телефону горячей линии (391) 226-89-94. Позвоните и сообщите: «я живу по такому-то адресу, прилетел такого-то числа из Италии (Испании, Китая и так далее)». И оставайтесь дома – к вам приедут, возьмут биоматериалы и отправят их в лабораторию.

В аэропорту сотрудники принимают меры безопасности. Пассажиров немного, все - только с внутренних рейсовФото: Мария ЛЕНЦ

Заболевание может проявиться в любой из 14 дней. Почему две недели? Это инкубационный период коронавируса. Не нужно выходить на улицу – в магазин, в гости. Не стоит принимать гостей у себя. И уж тем более дарить сувениры, которые привезли из-за границы. Доставка продуктов сейчас работает активно – закажите через интернет, вам привезут. Наверняка у вас есть родные – привезут вам все необходимое. Походы в кинотеатры можно заменить на развлекательные онлайн-сервисы.

Что касается работы и работодателя:

- Позвоните на горячую линию, к вам приедут, вручат вам постановление главного государственного санитарного врача о временной изоляции. На основании этого постановления вам выпишут в поликлинике больничный лист. Если нужно будет – привезут его прямо домой. Главное: не нужно паники. Нужно просто следовать мерам предосторожности, - говорит Наталья Краснопеева.

Также специалисты Роспотребнадзора прокомментировали скупку гречки в Красноярске. В условиях квартиры долго хранить ее нельзя – через пару месяцев и в ней могут завестись жучки. И тогда всю крупу (а с ней и запасы макарон) придется обрабатывать, либо вовсе выбросить. Да и в целом ажиотаж вызван паникой, а паника – от того, что люди просто не знают, как себя вести.

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