«Беременная от 10-летнего» школьница попала в больницу с угрозой выкидыша

Семиклассница Вика* (имя изменено) из Железногорска продолжает заполнять свою страницу в «Инстаграме» новыми фотографиями. Ее по-прежнему называют «беременной от 10-летнего», хотя всем уже известно, что такое отцовство изначально было ее выдумкой. А она делает вид, что бесконечно счастлива и что наслаждается вниманием своего друга-четвероклассника Вани*. Число подписчиков растет, их уже 59,2 тысячи человек. И девочка ведет себя, как заядлая звездная инстаграмщица.

Ближе к вечеру 19 февраля появилась новая фотография: Вика на больничной койке, под капельницей, в вене игла. Подписалась: «попала в больницу с угрозой выкидыша». Ей всего 14 лет (исполнилось 1 февраля), поэтому она находится под пристальным наблюдением врачей. Беременность составляет 13 недель. Заметим, что семья Вики с самого начала приняла решение сохранить будущего малыша, насколько это возможно и как позволит здоровье малолетней мамы. А возраст? - Ну что возраст, "раньше и в 13 лет рожали и ничего".

К тому же школьница все чаще сталкивается с негативом в социальных сетях. В постах все больше встречаются осуждения в резкой форме от подписчиков – вот она, беспощадная подростковая жестокость в действии! Значит, Вике предстоит пережить еще и такое психологическое давление. К слову, психологи говорят: то, что девочка звездит в «Инстаграме» - элементарная защита. Ей стыдно и она пытается пережить то, что с ней произошло.

Вика с несостоявшимся "отцом" Ваней. Личная страница в "Инстаграме"

Между тем следственный комитет продолжает расследование уголовного дела. В отцовство 10-летнего Вани с самого начала верилось с трудом. В конце концов в беседе со следователями Вика призналась, что на самом деле в ее положении виноват 15-летний подросток Степа*. Он давно запал на ее и злился, что Вика гуляет с учеником начальной школы. В какой-то момент подкараулил в подъезде и случилось то, что случилось.

Когда обнаружилось ее состояние, Вика подговорила Ваню поддержать ее и сказать, что он – отец будущего ребенка. А на самом деле девочке было страшно и стыдно рассказать все родителям. Узнав правду, они тут же написали заявление на изнасилование. Подозреваемый находится под домашним арестом.

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