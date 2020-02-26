16-летняя красноярская школьница забеременела от 24-летнего друга

Школьница из Красноярска Ксюша забеременела в 16. Причем папа будущего малыша – ее 24-летний бойфренд Женя. Они уже не вместе, но рожать Ксюша пока не передумала.

Как уверяет старшеклассница, с Женей знакомы с самого детства, жили по соседству. Сначала между ними была только симпатия, потом чувства переросли во что-то большее…

Родители Ксюши встречаться влюбленным не запрещали. Она самая младшая и любимая дочка в многодетной семье. Хотела гулять с подружками по ночам – пожалуйста! Порой забывала об учебе? С кем ни бывает! Ну а когда потеряла голову от любви к Жене, дома запирать не стали.

Родители не запрещали влюбленным встречаться. Фото: канал "Ю",

Парень живет в поселке под Красноярском, семья Ксюши – в краевом центре. Так что девушка часто пропадала у своего любимого. Правда, отношения были далеки от идеала: Ксюша часто закатывала Жене сцены – сильно ревновала. После одного из таких скандалов терпение лопнуло, парень выставил ее из дома с вещами.

Только когда вернулась к родителям в Красноярск, поняла: она ждет ребенка. Как и забеременевшая в 13 лет Вика* из Железногорска, Ксюша решила не уходить в тень, а рассказать о том, что с ней случилось, на всю страну – в реалити-шоу «Беременна в 16» на канале «Ю». Эфир: c 26 февраля по средам в 17.30.

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