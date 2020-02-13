10-летний ни при чем. Стало точно известно, кто отец ребенка забеременевшей в 13 лет школьницы

История с беременностью семиклассницы Вики* из Железногорска Красноярского края, кажется, близка к разгадке. Стало точно известно, кто отец ребенка 13-летней школьницы, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск» собственный источник. И это не ее приятель Саша. Рассказываем подробности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/760117" frameborder="0"></iframe> Семиклассница забеременела от 10-летнего в Красноярском крае.Да, мы тоже в шоке. А вот сама 13-летняя героиня ни сколько не смущается и вовсю активничает в соцсетях

«Выложить УЗИ моего заиньки?»

- Выходи за меня!

- Я согласна.

- Почему ты плачешь?

- От радости! – в Инстаграме семиклассницы Вики до сих пор сплошная романтика. Объяснения в любви, парные селфи, рассказ, как отпраздновали первый юбилей – год со дня встречи. И… наглядный отчет: мой срок 12 недель, до родов – 27 недель и 7 дней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/760505" frameborder="0"></iframe> Такие видео Вика выкладывает в соцсети.

Напомним, история Вики прогремела на всю страну, когда девочка забеременела в 13. Сейчас школьнице 14, исполнилось 1 февраля. В будущие отцы записали ее 10-летнего «бойфренда» Сашу. Благо паренек не протестовал. Понятно, что пара тут же попала в эфир телешоу на федеральном канале. А там эксперты подтвердили: Саша в свои 10 не может быть отцом физически.

Такие изображения Вика выкладывает в соцсетиФото: соцсети

Но Вика и не думала тушеваться. После того, как ее накрыла слава, вовсю принялась раскручивать свой Инстаграм. Пара недель, и у обычного подростка почти 55 тысяч фолловеров.

Вика и СашаФото: соцсети

Большинство заинтриговано одним: кто отец ребенка? Сама Вика ничего вразумительного не отвечает. Оно и понятно: связана обязательствами, деньги, федеральный канал. Школьница на сносях воюет с фейками и борется за подписчиков – с помощью главного козыря – будущего малыша: «Выложить УЗИ ребеночка? Еще несколько косарей подписчиков – и покажу УЗИ моего заиньки». Делится, что уже чуть-чуть видно живот.

Не верить слухам?

А народ продолжает ломать копья: если не Саша, то кто?

- Предполагаю, что она забеременела от другого парня, который старше ее года на 4-5, его прикрывает и говорит, что забеременела от 10-летнего.

Вика активно ведет соцсетиФото: соцсети

- Итак, эта малолетка беременна от старшеклассника. Экспертиза выявила! Мне так сообщили.

На все это у Вики ответ один: «Слухам верьте больше! То говорили, что я от бати своего беременна, и от отчима. Даже если ребенок не от Саши, то какая разница?? Он все равно будет его отцом».

Вынудил шантажом

Между тем только что выяснилось: Саша в этой истории действительно третий лишний. Ведь в ней появился реальный подозреваемый. Это Степа*, 15-летний подросток, спортсмен. Учится с Викой в одной школе, общаются в одной компании.

ВикаФото: соцсети

Парень не скрывает: на Вику запал давно. Но добиваться взаимности, уводить ее от Саши не хотел. Ему нужна была не романтика. В один из дней подкараулил Вику и напрямую заявил: «Ты тусишь со многими, не только с Сашей. Почему тогда не со мной? Соглашайся, иначе все узнают, какая ты! И Саша тоже».

По-видимому, Вика растерялась. Хотя могла бы попросить заступиться за себя друзей, отца. (Но тому сейчас не до нее – в семье сложная обстановка. У мамы девочки – рак на последней стадии. Мужчине приходится тянуть троих детей, он не справляется, с горя прикладывается к рюмке).

Вика и Саша стали звездами в своем городеФото: соцсети

И случилось то, что случилось.

«Степа вынудил меня так поступить, - говорит Вика. – Я ничего этого не хотела». Предохраняться старшеклассник не собирался. Говорит, о последствиях тогда как-то не думал. Вскоре Вика поняла, что беременна. А дальше объявила отцом 10-летнего Сашу.

Недавно семья девочки написала заявление об изнасиловании. Степу посадили под домашний арест. Он, кстати, во всем признался: было, виноват.

А Вика продолжает постить в Инстаграме фото с Сашей. Хвастается медведем, который ей подарил «любимый». И уверяет: растить малыша будет только с ним. Прорвутся! По закону им положено почти 500 тысяч - за ребенка. Вот такие познания.

(*все имена подростков изменены - по закону).

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