Новая волна «минирований» в Красноярске: началась массовая эвакуация школ

Новая волна лжеминирований прокатилась по Красноярску. Сегодня, 26 февраля, началась массовая эвакуация школ города.

А это - обстановка у десятой школы - в самом центре.Фото: Мария ЛАВРИНЕНКО

Первые сообщения об этом поступили из Солнечного. Школы № 115, 134, 139, 144… Учителя передают, к ним пришли письма о минировании, сообщает паблик «Наш микрорайон Солнечный». Говорят, надеялись, это учения.

На Партизана Железняка та же картина: спецмашины стоят у школ.

- А у нас детей домой отпустили. Уроков нет. Сказали, коммунальная авария, - пояснил корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск один из педагогов. - Меня одно убило. Учителя не знают о минировании, и им сказали сидеть работать, детей отпустить. Как так можно?

А это Черемушки.Фото: Ольга КОСТИНА

… Улица Рейдовая, Черемушки, гимназия №7, первый лицей, 50-я школа... Список пополняется каждую минуту.

Детей отправили по домам.Фото: Мария ЛАВРИНЕНКО

- В седьмой гимназии детям вообще сказали, что школа горит, - рассказывают родители. - Потом уже успокоили, когда всех распустили, что это фейк. - По большому счету обидно: сорван учебный процесс, пропущен день.

Эвакуируют одну за другой школы. Скрин: соцсети.

Эвакуация идет практически везде. По данным источника «Комсомольской правды» - Красноярск, «заминированы» все школы города. Вводится резервная техника МЧС, на месте работают спецслужбы.

Самое обидное, говорят родители, сорван учебный процесс.Фото: Мария ЛАВРИНЕНКО

О том, как прошла эвакуация в одной из школ Октябрьского района рассказывает Ирина Пыжева:

- У нас школа в центре жилого массива. Через школьный двор не пропускают никого, даже тех, кому нужно пройти к своему дому. Детей выводили организованно, чтобы все дети были под контролем и никуда не разбежались. Учителя попросили детей сообщить родителям по телефону, что они ушли из школы и идут домой. Просили детей пойти к кому-то одному большой компанией и быть на связи.

Школа внутри жилого массива. Через школьный двор не пропускают никого, даже тех, кому нужно напрямую пройти к жилому дому. Фото: Ирина ПЫЖЕВА

Обновлено. В некоторых школах учителям пришло сообщение: будьте готовы к 11-12 часам вернуть детей в классы. Три последних урока собираются провести по расписанию. Однако многие отказались.

... Между тем, по данным нашего источника, это учения силовиков. Террористической угрозы не было.

Фото: Ирина ПЫЖЕВА

Напомним, волна лжеминирования пришла в Красноярск вслед за Приамурьем и Дальним Востоком. Там сейчас наблюдается точно такая же ситуация. В самом Красноярске подобное было чуть больше года назад – в конце января 2019 года. Тогда все сообщения о заложенных бомбах оказались ложными.

А так это было в прошлом году.

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- 145-ю уже эвакуировали. Детей увели в здание педагогического университета. Первоклашки напугались, даже плакали.

- Заминировали и 144-ю. Моего ребенка вывели в куртке и кедах, сменке то есть. Вещи остались в школе. Забрать можно будет только после 15 часов. Хорошо мама одноклассницы приехала за ними на машине. Домой заберет! (Подробности).

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