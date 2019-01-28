2019-01-28T07:12:28+03:00
Происшествия

В Красноярске несколько школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

В учреждения города поступили звонки о заложенных бомбах, однако полиция эвакуацию не подтверждает
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске несколько школ эвакуировали из-за сообщений о минированииВ Красноярске несколько школ эвакуировали из-за сообщений о минировании
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В Красноярске понедельник начался со срочной эвакуации в ряде учреждений города. В основном это школы - 7, 91, 121, 98 и 5. Все школы находятся в Роще. По информации учителей, сообщение в администрацию 91-й школы поступио сегодня утром, когда занятия только начались. В электронном виде.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- После сообщения нас всех вывели из здания, - говорит одна из педагогов 91-й школы, - и поместили в старый корпус. Потом приехали спасатели МЧС, начали обследовать здание. Пока ждем, возможно занятия возобновятся. Ребятишек не распускаем по домам, хотя учеников начальной школы, если родители готовы забрать, отдаем под расписку.

Звонки поступили не только в школы

Звонки поступили не только в школы

Также звонки поступили в поликлиники. У БСМП сегодня вывели пациентов на улицу.

- Дочь ходила на прием в Солнечном сегодня, приезжали спасатели и полиция, проверяли, - говорит красноярка Мария Сидорова.

Детей из 91-й школы перевели в старый корпус

Детей из 91-й школы перевели в старый корпус

Добавим, что сегодня звонки о минировании также поступили в школы, банки и поликлиники Новосибирска и области. А на прошлой неделе волна ложных сообщений о бомбах охватила Хакасию.

В ГУ МВД по Красноярскому краю от комментариев пока воздерживаются.

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