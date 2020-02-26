Больше 50 школ Красноярска получили сообщения о «минировании»

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:44:20+03:00

Больше 50 школ Красноярска получили сегодня сообщения о минировании. Фото: Ольга КОСТИНА

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Всего больше 50 школ Красноярска сегодня утром, 26 февраля, получили сообщения о минировании. Была организована массовая эвакуация тысяч детей.

Вскоре информацию о том, что произошло, прокомментировали в антитеррористической комиссии Красноярского края:

- 26 февраля 2020 года на электронные адреса более пятидесяти образовательных учреждений на территории города Красноярска поступили анонимные сообщения об актах терроризма. Проведена эвакуация учащихся и персонала школ.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан, а также принимаются меры по установлению источника ложной информации.

Просьба к населению ответственно относиться к законным требованиям сотрудников правоохранительных органов на местах, а также проявлять спокойствие и бдительность.

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ИСТОЧНИК KP.RU