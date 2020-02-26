2020-02-26T09:44:20+03:00
Происшествия

Больше 50 школ Красноярска получили сообщения о «минировании»

Антитеррористическая комиссия назвала информацию ложной [фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Больше 50 школ Красноярска получили сегодня сообщения о минировании.Больше 50 школ Красноярска получили сегодня сообщения о минировании.Фото: Ольга КОСТИНА
Изменить размер текста:

Всего больше 50 школ Красноярска сегодня утром, 26 февраля, получили сообщения о минировании. Была организована массовая эвакуация тысяч детей.

Вскоре информацию о том, что произошло, прокомментировали в антитеррористической комиссии Красноярского края:

- 26 февраля 2020 года на электронные адреса более пятидесяти образовательных учреждений на территории города Красноярска поступили анонимные сообщения об актах терроризма. Проведена эвакуация учащихся и персонала школ.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан, а также принимаются меры по установлению источника ложной информации.

Просьба к населению ответственно относиться к законным требованиям сотрудников правоохранительных органов на местах, а также проявлять спокойствие и бдительность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая волна «минирований» в Красноярске: началась массовая эвакуация школ

Новая волна лжеминирований прокатилась по Красноярску. Сегодня, 26 февраля, началась массовая эвакуация школ города.

Первые сообщения об этом поступили из Солнечного. Школы № 115, 134, 139, 144… Учителя передают, к ним пришли письма о минировании, сообщает паблик «Наш микрорайон Солнечный». Говорят, надеялись, это учения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше 50 школ Красноярска получили сообщения о «минировании»
«У Андрея осталась только мама»: красноярцы прощаются с парнем, разбившимся на скале Голубка
Tele2 купила разработчика биллинга для ускорения запуска новых продуктов
Бывшему ректору красноярского медуниверситета предъявили обвинение
Непрозрачные условия – причина отказа от карт с кэшбеком
Двое красноярцев бесследно исчезли после ночной рыбалки
На глазах у ребенка два амстаффа едва не разорвали маленькую собачку в Красноярске
В день приезда главы Росприроднадзора в Красноярске введен режим НМУ
Пятый за 2 месяца. В Красноярске обнаружен искусанный собаками мертвый мужчина
«Поедем домой, малыш!»: умилительный дрессированный пони умеет запрыгивать в машину, словно собака
Три человека погибли при пожаре на даче в Красноярском крае
Мэрия собирается обнести Троицкое кладбище металлическим забором
В Красноярском крае мошенник пытался взыскать зарплату через суд по подложным документам
Суд оставил на свободе виновника ДТП, в котором пострадал федеральный журналист
Размах крыла больше метра. В Красноярском крае сняли за охотой самого крупного ястреба в России
Обманул дольщиков. Директора «КрасЗападСибСтрой» будут судить за 750-миллионную растрату
В Красноярске охранники ТРЦ Июнь подрались с посетителями
Роспотребнадзор забраковал 37% «молочки» на рынке Красноярского края
Ранее судимый бизнесмен нажился на продаже детского сада в Красноярске
Пролежала 2 года. В Красноярске нашли мумифицированный труп женщины
В Солнечном насмерть сбили кидавшуюся под колеса машин женщину. Разыскиваются родственники