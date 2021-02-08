В Красноярске вновь появились сообщения о минировании школ Фото: Мария МИШКИНА

В Красноярске 8 февраля 2021 года массово эвакуируют школы из-за сообщений о минировании. Официальных комментариев от полиции пока нет.

«Уважаемые родители. Срочно забираем детей из школы. Спокойно, без паники. Сообщение МВД. Без подробностей. Я сейчас одеваю детей и вывожу из школы» - подобную информацию сейчас пересылают друг другу родители красноярских школьников. В городе говорят о новой волне минировании.

Утро понедельника началось с головной боли для многих родителей: они стали получать сообщения от классных руководителей о том, что учебный процесс в школе остановлен с самого утра. Некоторые дети еще даже не успели сесть за парты и начать урок, когда их попросили одеться и выйти. Кого-то отправили домой, кого-то оставили пока оставили во дворе.

Судя по сообщениям в соцсетях и мессенджерах, в списках уже школы № 51, 64, 72, 99, 141, 144, 150, 157 школы, 5, 14 и 16 гимназии, 6, 7 и 8 лицеи. А еще в Емельяново и Березовке. Список пополняется. Причем сигналы поступают их всех концов города. В некоторых детей стараются не пугать, просто говорят, что отключилось отопление или прорвало водопровод, канализацию. В общем, стараются не создавать паники.

Судя по сводке федеральных новостей, «горячее» утро понедельника сегодня на Дальнем востоке, Чукотке. Полиция пока не дает комментариев по поводу происходящего, каким образом приходится информация о минировании. Но, учитывая опыт прошлых подобных ЧП, все сообщения будут проверяться.