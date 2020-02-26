«Вины не признаю»: обвиняемый в убийстве красноярской бьюти-массажистки сделал в суде неожиданное заявление

За поисками 29-летней Галины Миненко прошлой осенью следили не только в Красноярске. Светлая, открытая, никогда не унывающая, общительная, активная (вела свой блог и была известным в городе бюти-массажистом) – знакомые у нее были по всей стране. 15 ноября Галина пропала. На поиски поднялись волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск», друзья, родственники и, конечно, полиция. Спустя несколько дней стало известно: молодая женщина жестоко убита, а подозревают в этом ее 31-летнего возлюбленного, кинолога ГУФСИН Никиту Ж. Его задержали, а затем и арестовали на время следствия. В среду, 26 февраля, начался суд по громкому убийству.

Галина Миненко Фото: соцсети

Версия следствия

В отношении Никиты Ж. СК возбудил уголовное дело сразу по двум статьям - по ч.1 ст.105 УК России (убийство) и по ч.1 ст. 166 УК России (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Как, по версии следствия, развивались события?

15 ноября, во второй половине дня Галина Миненко выехала на своем красном Solaris из Красноярска в Арейское (здесь расположена ИК-7 ГУФСИН, где работал кинологом Никита Ж., с которым она была в любовных отношениях).

Она приехала за Никитой, чтобы забрать с работы домой, в Красноярск (по одной из версий они вместе снимали квартиру на улице 9 мая, и Галина даже съехала от родителей, с которыми жила до этого). По пути Никита предложил свернуть на неприметную дорогу, ведущую к станции Кача. Галина, ни о чем не подозревая, согласилась.

…Какой предлог использовал для этого Никита – неизвестно. Возможно, сказал, что нужно забрать что-то по работе.

Между поселком Каменный Яр и станцией Кача Никита завел разговор о расставании. Дескать, он женат и хочет сохранить брак. Просил Галину не говорить жене, что у них роман. Галина разозлилась, пригрозила, что расскажет, они начали сильно ссориться – с оскорблениями и взаимными претензиями.

С 18.00 до 20.00 (точное время следствием не установлено) машина подъехала к заброшенному зданию котельной бывшей войсковой части (около 5 километров от станции Кача). Никита прошел в здание, где взял металлическую трубу, которую там оставил.

… До этого он использовал трубу для разбора кирпичей на котельной. Зачем разбирал кирпичи – пока непонятно.

Жена обвиняемого Юлия ничего не знала о романе мужа на сторонеФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Вернувшись к машине, Никита попросил Галину выйти. Она вышла и стала оскорблять его, обещала все рассказать жене. Тот, как считает следствие, боялся, что о связи станет известно, поэтому не менее 5 раз ударил Галину металлической трубой – бил прицельно в голову. От страшных травм молодая женщина умерла на месте.

Тело убитой он сбросил в одну из канав и забросал ветками.

С 20.00 до 01.00 – в этот период времени Никита Ж. взял машину убитой и отогнал в Красноярск, на улицу Юшкова, где ее позже и обнаружили.

Никиту Ж. задержали 18 ноября прямо на работе, в ИК-7. Поначалу он признавал вину и даже указал место, где оставил тело Галины. Но…

Неожиданное заявление в суде

- Обвинение вам понятно? Ваше отношение к нему? – задает стандартный в таких случаях вопрос судья.

- Я бы хотел изменить показания. Вины не признаю, - неожиданно заявил Никита.

Процесс обещает быть крайне эмоциональным. На заседание пришли не только родственники Галины (ее сестра, брат, родители), но и просто знакомые – в качестве свободных слушателей. Это люди, благодаря которым, по сути, Галину и нашли в кротчайшие сроки. Будь они не такими деятельными - возможно, поиски затянулись бы на недели, а то и на месяцы. Со стороны Никиты тоже большая группа поддержки: его жена Юлия, отец, тетя – в общем, вся родня.

Подруги Галины, которые были в курсе ее романа с Никитой, рассказали в суде, что помимо любовной связи в этой истории есть и чисто финансовый аспект. Никита занимал у Галины крупную сумму денег – около 400 тысяч рублей.

- Он постоянно просил у нее помощи. Говорил, что у него на руках тяжелобольная бабушка, которой необходимы деньги на лечение. Галя для этого взяла кредит и деньги отдала ему, - рассказывает близкая подруга погибшей. – Потом ему понадобились деньги на похороны бабушки - тоже Галя помогла. Знакомы они были с Никитой давно, с института: то встречались, то расходились. Ссорились, но, насколько я знаю, только на словах, драк никогда не было.

Еще до суда близкие девушки рассказывали «Комсомольской правде» - Красноярск, что чувства у Галины к Никите были глубокими. Да, он не был ее первой и единственной любовью - до этого она уже была замужем. Тем не менее она любила его - так, по словам близких, как только она умела: глубоко, без оглядки, полностью отдаваясь чувству. Относилась к нему, как к будущему мужу, мечтала о семье с ним. И несмотря на ссоры, всегда прощала и старалась помочь.

За время очередного расставания Никита успел жениться. По уверениям подруг Гали, когда роман возобновился, девушка о женитьбе не знала. Это стало шоком, ударом под дых. Никаких ультиматумов, дескать, выбирай: я или она - Галина ему не ставила. Просто слушала уверения, что с женой он расстанется, что женился «по залету» - мол, поступил, как мужчина. Верила, как, наверное, верит любая влюбленная женщина.

Родители ГалиныФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

А что жена? Уверяет, что о другой женщине не знала.

- Познакомились мы в ноябре 2018 года, через год, в августе 2019, – поженились. Он постоянно обо мне заботился, продукты привозил, по дому помогал (я одна жила), никогда не запрещал что-то покупать, - рассказала в суде Юлия, жена обвиняемого. – Мы вместе платили ипотеку и кредиты. В тот день я его привезла на работу. Он мне объяснил, что его будут допрашивать, потому что пропала знакомая, и его подозревают. А вывели его из здания уже в наручниках. Дома у нас устроили обыск, забрали его вещи – кроссовки, пуховик, ноутбук… О ситуации я вообще узнала из СМИ. И была уверена, что он мне не изменял – все свободное от работы время мы проводили вместе.

… Любовный треугольник для Галины Миненко стал роковым - она жестоко и цинично убита. Совершил ли убийство Никита Ж., разрываясь между женой и подругой, - на этот вопрос ответит суд.

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