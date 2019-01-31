«Детей выводят в куртках и кедах»: вторая за неделю волна минирований прокатилась по Красноярску

В Красноярске – новая волна минирований. И опять под удар попали школы и больницы, сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск:

- 145-ю уже эвакуировали. Детей увели в здание педагогического университета. Первоклашки напугались, даже плакали.

- Заминировали и 144-ю. Моего ребенка вывели в куртке и кедах, сменке то есть. Вещи остались в школе. Забрать можно будет только после 15 часов. Хорошо мама одноклассницы приехала за ними на машине. Домой заберет!

- В 149-й то же самое. Что вообще происходит?!

- 82-ю эвакуировали в третий раз за неделю. Мы в шоке.

Школа №10

- В 153-ей полиция, пожарные. Вторую смену не пустили в школу, распустили детей. Сначала сказали: пожар в пищеблоке. Потом (уже родителям), что учебная тревога. Но учебная была вчера.

- Сейчас эвакуировали детей из 151-й и 154-й школ в Красноярске. В одной больше двух тысяч детей, в другой полторы. Кто-то успел переобуться-одеться, кто-то нет. На улице холодно, зима в Сибири как-никак. Очередная волна ложных минирований? С одной стороны, детей из школы выводить надо, а с другой - кто без шапки, кто в сменке на улице стоит.... Впереди неделя морозов, в -30 эвакуация так же будет проходить?

Опять эвакуируют школы и больницы.Фото: Мария ЛЕНЦ

Поступают сообщения об эвакуации здания Законодательного собрания, глазного центра, нескольких детсадов, торговых и офисных комплексов, а также 12-й, 24-й, 62-й, 63-й, 139-й, 143-й, 147-й, 150-й, 152-й и 155-й школ. Уроки отменили, детей забрали по домам или эвакуировали в учебные заведения по соседству.

Такие сообщения приходят родителям и учителям 24-й школы в форме электронного дневника. Фото: соцсети.

Детей распустили по домам.Фото: Наталья СОКОЛЬНИКОВА

Оперативного комментария из краевого главка получить не удалось: «Подобные пояснения дает антитеррористическая комиссия края».

У 153-ей школы - пожарные машины.Фото: Наталья СОКОЛЬНИКОВА

Напомним, предыдущая волна минирований случилась в городе 28 января. На электронные адреса поступило 45 сообщений. Из них 44 в Красноярске и 1 в Минусинске, рассказали представители антитеррористической комиссии. Проверка показала: все они оказались ложными.

Эвакуация в школе №10

ОФИЦИАЛЬНО

Антитеррористическая комиссия Красноярского края сообщает, что 31 января 2019 года на электронные адреса различных административных объектов региона поступают сообщения о минировании.

Проверкой установлено, что данные сообщения являются ложными, угрозы жизни и здоровью граждан не несут. Рассылка производится по аналогии с событиями 28 января 2019 года в г. Красноярске и г. Минусинске, а также в иных регионах Российской Федерации.

Сотрудниками правоохранительных органов принимаются исчерпывающие меры по обеспечению безопасности граждан, находящихся на указанных объектах, а также установлению источников ложной информации.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Новая волна минирований: В Бийске эвакуируют школу и ЦУМ

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