85 лет Красноярскому краю: а вы хорошо знаете наш регион?
Викторина №6
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Информационный партнер: Красноярская краевая детская библиотека и детская библиотека имени Кассиля.
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Викторина №6:
1Красноярская газета «Енисей» в конце XIX века писала: «День 6 декабря 1895 года должен начать новую эру в Сибири вообще и в Приенисейском крае в частности». Что же случилось 6 декабря 1895 года?
Правильный ответ:Первый поезд (состав из 20 вагонов) прибыл в Красноярск 6 декабря 1895 г. в 2 часа дня (телеграмма начальника управления постройки Средне-Сибирской железной дороги Н. Межининова). В то время в Красноярске проживало всего 26 тысяч человек. Половина жителей города присутствовали на этом торжественном историческом событии.
2В Красноярском крае побывали многие космонавты. Но имя этого связано со строительством Красноярской ГЭС, он приезжал на первую закладку бетона 25 сентября 1963 года. Назовите его имя.
Правильный ответ:Ранним утром 25 сентября 1963 года Юрий Гагарин прилетел в Красноярск. Полдня он провел в Дивногорске, среди строителей Красноярской ГЭС, где взял большую совковую лопату и несколько раз бросил бетон в тело плотины. Эта лопата сейчас хранится в дивногорском музее.
3В августе 1887 года вся Россия от западной границы до Тихого океана наблюдала солнечное затмение. Русским физико-математическим обществом была организована красноярская экспедиция, участником которой стал очень известный ученый. Назовите его.
Правильный ответ:В августе 1887 году в Красноярск из Петербурга от Русского Физико-Химического Общества были командированы 7 астрофизиков изучать солнечное затмение. Красноярск был выбран потому что в нем продолжительность затмения была больше, чем в европейской России. В состав экспедиции вошел и Александр Попов, взявший на себя фотометрическое изучение солнечной короны.
4Это уникальное общественное движение зародилось во второй половине 19 века. Его участники не раз подвергались гонениям как при царской России, так и при советской власти. О каком движении идёт речь?
Правильный ответ:Это движение столбистов. Один из репрессированных столбистов Александр Яворский в лагере написал поэму «Столбы», мысленно проходя со своими друзьями любимые лазы. Вернувшись в Красноярск (а после лагеря он еще и отбыл ссылку), Яворский перепечатывает поэму набело, иллюстрировав её своими рисунками и рисунками Каратанова.
5Один из экспонатов краеведческого музея Красноярска нежно именуют «Юрашкой». Что это за экспонат и почему его так назвали?
Правильный ответ:Стегозавр, скелет которого выставлен в Красноярском краевом краеведческом музее, назвали ЮраШКа. Название совмещает в себе «Юрский период» - время, когда он обитал в Сибири и «Шарыповский район» - место, где скелет был обнаружен.
6Наскальное изображение этого животного ожидаешь встретить в странах Центральной Азии или в Африке, но никак не в Сибири. Тем не менее, на одной из писаниц Красноярского края эти животные встречаются нередко; считается, что это – самые северные наскальные рисунки с ними. О каких животных идёт речь
Правильный ответ:Писаница «Улазы» с множеством наскальных рисунков, выполненных преимущественно в технике выбивки. Основными образами являются: олени, бараны, козлы, верблюды, лошади; много фигур людей, изображенных верхом на лошадях или верблюдах, а также пешими. Изображение верблюдов на писанице Улазы — это самое северное изображение караванов, состоящих из этих животных.
7В 1924 году городским советом Красноярска (в те времена именуемым Крассоветом) всерьёз обсуждался вопрос о переделке ЭТОГО здания в общественную баню. К счастью, этого не произошло – и это место по сей день продолжает вносить значимый вклад в культурную жизнь города. Что это за здание?
Правильный ответ:18 апреля 1924 года на заседании президиума горсовета, при двух воздержавшихся из четырех, председателем Крассовета становится Трофим Прохорович Дзюбенко. По горячности он чуть было не переделал театр им. Пушкина в общественную баню - из-за того, что служители Мельпомены из года в год давали городу колоссальные убытки.
8Научно-исследовательская станция по изучению вечной мерзлоты и музей вечной мерзлоты находятся в Красноярском крае, в городе Игарка. Как ученые этой станции сохранили память о Великой Отечественной войне?
Правильный ответ:В 1950 году здесь положили на хранение газеты «Правда», «Известия», «Красноярский рабочий» периода войны. Их можно будет вскрыть 9 мая 2045 года. Это одновременно и научный эксперимент по хранению документов в вечной мерзлоте.
9В Красноярском крае, тогда это была Енисейская губерния, был построен первый свеклосахарный завод Сибири. Он работал в 1889—1908 годах. На территории какого района он был построен?
Правильный ответ:Ивановский свеклосахарный завод был основан в селе Ивановка на реке Оя в Ермаковской волости купцом первой гильдии Иваном Гавриловичем Гусевым. В 1887 г. он взял в аренду участок земли и построил первое свеклосахарное предприятие в Сибири. Свекла на переработку поступала сюда с заводской плантации, а также из соседних деревень.
10Этот продукт на берегу Усолки добывали с 1639 года и снабжали им всю Сибирь. Назовите этот знаменитый продукт.
Правильный ответ:Солеваренный завод был основан в 1639 г. в селе Троицкое Усолье (сейчас село Троицк Тасеевского района). К концу XVII в. завод превратился в одно из крупнейших солеваренных предприятий Сибири. С 2003 года завод не работает.
11Этот писатель живет в Красноярском крае, совокупный тираж его произведений превышает 17 млн экземпляров. Некоторые его романы экранизированы. Назовите его имя.
Правильный ответ:Александр Бушков родился 5 апреля 1956 г. в Минусинске. Писать начал в возрасте 20 лет. В 1985 г. Бушков переехал в Красноярск, где поработал в нескольких редакциях. Известность пришла к писателю в середине 1990-х гг.. К началу 2000-х гг. по мотивам его произведений было снято три сериала и один художественный фильм по боевику «Пиранья».
12В 1992 году, в постсоветский период, этот человек стал первым губернатором Красноярского края. К этой должности он совсем не стремился, предпочитая ту работу, которой занимался всю жизнь. Назовите его.
Правильный ответ:Аркадий Филимонович Вепрев - первый губернатор Красноярского края (1992—1993), председатель совхоза «Назаровский» (1959—1989). Герой Социалистического Труда, заслуженный агроном РСФСР. Совхоз «Назаровский» считался одним из лучших в СССР — и по урожайности зерна, и по надоям молока, а себестоимость мяса была самой низкой в стране.
13Енисей – самая многоводная река России. На одном из порогов проводка большинства судов против течения осуществляется единственным в России теплоходом-туером «Енисей», который идет при помощи подтягивания троса, проложенного по дну реки. На каком пороге работает туер?
Правильный ответ:Казачинский порог — самый труднопроходимый участок на Енисее. Порог образован скальными выступами и каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло реки по всей его ширине. Общее падение на Казачинском пороге составляет 3,8 м. Долгие годы порог оставался непроходимым для всех судов, движущихся вверх по реке. Сегодня лишь немногие суда могут преодо
14В этом районе золото добывали еще со времен золотой лихорадки. А сейчас здесь находится Олимпиадинское месторождение, второе по объему запасов золота в России. О каком районе Красноярского края идет речь?
Правильный ответ:В Северо-Енисейском районе ведется разработка золоторудных месторождений. Здесь находится месторождение «Олимпиадинское», второе по объему запасов золота в России. Кроме того, недра богаты запасами марганца, апатитовых руд, песчано-гравийных материалов, строительных камней, карбонатных пород для извести и каолина.
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