85 лет Красноярскому краю: а вы хорошо знаете наш регион?
Викторина №5
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Информационный партнер: Красноярская краевая детская библиотека и детская библиотека имени Кассиля.
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Викторина №5:
1Земля, на которой в 1628 году поставили Красноярский острог, имела свое название, в честь местного князька. Как называлось это место?
Правильный ответ:Свое название земля получила по имени князя Тюльки, владения которого простирались от Ангары и до территории, на которой сейчас находится Дивногорск.
27 мая 2005 года на проспекте Мира открыли памятник в виде двух детских фигур: девочка лет 14 поддерживает маленького мальчика. Прототипами скульптор Константин Зинич сделал своих детей. Кому посвящен этот памятник?
Правильный ответ:Первоначально предполагалось, что монумент увековечит память о тех детях, которых в начале Великой Отечественной войны эвакуировали на берега Енисея из блокадного Ленинграда. Однако позже было решено посвятить памятник всем детям, которых война лишила радостей детства.
3Какое явление в русской жизни, берущее своё начало от 1591 года, послужило активному развитию Сибири как региона, её культуры, изучению и освоению её природных богатств?
Правильный ответ:В первой половине XVII века в Сибирь сослано не менее 1 500 человек. Массовый характер ссылка в Сибирь приобрела после отмены в середине XVIII века смертной казни и замены её вечной каторгой. Политические ссыльные оказали большое влияние на развитие Сибири, способствовали распространению культуры, просвещения, изучению природных богатств и т. д.
4В 1906 году в газетах писали: «В текущем месяце Сибирь потерпела ущерб, все тяжёлые последствия которого станут более ясны будущему поколению». О каких событиях в этих строках шла речь?
Правильный ответ:Собрание Юдина стало основой Славянского отдела библиотеки Конгресса США. Собрание не сохранилось в полном виде. Часть книг была продана, часть передана в университетские библиотеки.
5В Черногории в 2002 году был установлен памятник известному русскому человеку с его женой. В 2008 году памятник ему же был установлен и в Красноярске, на улице Мира. В своих основных приметах он оказался поразительно похож на черногорский памятник. О памятниках кому идёт речь?
Правильный ответ:Монумент Пушкину и Гончаровой был торжественно открыт 12 сентября 2002 года в самом центре Подгорицы. Памятник в Красноярске был установлен в 2008 году. Авторы композиции архитектор Арэг Демирханов и скульптор Константин Зинич.
6Судьбу этого подростка из Красноярска определил общественный транспорт. Если бы в тот день подошёл автобус, идущий к медицинскому институту, он бы стал врачом. Но подошёл автобус, идущий по другому маршруту, и он выбрал другой путь. Как зовут этого очень известного человека?
Правильный ответ:Мама Дмитрия Хворостовского, Людмила Петровна, по образованию и профессии – врач. Поэтому в школьные годы Дима говорил о том, что тоже будет поступать в медицинский (стать инженером, как отец, он никогда не хотел, с точными науками не сложилось).
7Это фото сделано в августе 1941 года. На нем – группа пионеров-школьников школы №10 города Красноярска. А чем вошла эта школа в историю города?
Фото: из фондов детской библиотеки им. Кассиля
Правильный ответ:В годы войны здесь был госпиталь, в котором работал хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, святитель Лука. В школе есть музей, посвященный этой странице истории Красноярска.
8В 1937 году дети одного города Красноярского края написали книгу под названием «Мы из ….». Назовите этот город.
Правильный ответ:В 1935 году дети Игарки отправили письмо Максиму Горькому с просьбой дать совет: как им написать о своей жизни? Он ответил и даже набросал примерный план книги. В 1939 году на международной выставке в Нью-Йорке она была признана одним из лучших детских изданий. Книгу переиздавали пять раз.
9Когда и где было основано первое высшее учебное заведение Красноярского края?
Правильный ответ:В 1930 году открыт Красноярский лесотехнический институт, затем он был технологическим институтом, академией, университетом. Сейчас входи в состав Опорного университета.
10В Красноярском крае находится самая северная в мире ГЭС. На какой реке она находится?
Правильный ответ:Усть-Хантайская ГЭС находится близ поселка Снежногорск на реке Хантайка. Строительство завершено в 1975 году. Усть-Хантайская ГЭС снабжает электроэнергией Норильск, Дудинку и Игарку и является самой северной ГЭС в России. К 2021 году здесь планируется замена всех семи гидроагрегатов. Полная замена агрегатов увеличит мощность станции на 16% — до 511 Мвт.
11Для сбора килограмма меда одной пчеле нужно облететь около 20 миллионов цветков и при этом 7,5 раз обогнуть земной шар. Недаром есть выражение «трудолюбивый как пчела». А какое значение имеет пчеловодство для других отраслей сельского хозяйства края?
Правильный ответ:Пчеловодство повышает урожайность сельскохозяйственных культур. Например, плодово-ягодных на 28-65%. Выгода от опыления в несколько раз превосходит стоимость меда!
12От какого города края в четырех направлениях расходится железная дорога и в двух – автодорога федерального значения?
Правильный ответ:От Ачинска на запад и восток идет Транссиб, на север железная дорога до Лесосибирска, на юг – до Абакана. Также через этот город проходит Московский тракт.
13Этот населенный пункт был селом Монастырским, по известному Троицкому монастырю. Свое современное название получил в 1924 году. Как он называется?
Правильный ответ:Первоначально поселение Туруханск появилось в 1662 году в месте впадения реки Турухана в Енисей, на его левом берегу. Позднее — город Новая Мангазея. В начале XX века она была разграблена и наполовину сожжена и к 1910 году административный центр был перенесён в село Монастырское, которое расположено примерно в 35 км к юго-востоку, на другом берегу Енисея.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы видимо из другого региона?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Неплохо, но нет предела совершенству.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Хорошо! Вы много знаете про Красноярский край!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Невероятно! Да вы знаток Красноярского края!
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