85 лет Красноярскому краю: а вы хорошо знаете наш регион?
Викторина №4
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Информационный партнер: Красноярская краевая детская библиотека и детская библиотека имени Кассиля.
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Викторина №4:
1Сейчас часовня Параскевы Пятницы известна всей России, именно она изображена на 10-рублевой купюре. Но что находилось на этом месте раньше, с 1668 по 1680 год?
Правильный ответ:Караульная гора – один из символов города. Изначально она носила название Кум-Тигей. Караульной стала называться, после того как казаки, поставив острог в устье реки Качи, установили на нем в 1668 г. деревянную сторожевую вышку, с которой предупреждали жителей Красноярска о приближении врагов.
2Их начали выпускать в 1952 году и назвали «Авангард». Красноярцы очень любили в них смотреть. Пусть даже через увеличительное стекло, наполненное водой. Что это было?
Правильный ответ:Телевизоры «Авангард» - первые красноярские телевизоры, выпущенные на Красноярском телевизорном заводе. Их выпуск начался 1 сентября 1952 года. Телевизоры были с маленькими экранами, и поэтому их смотрели через увеличительное стекло, наполняемое водой.
3Впервые он прошел в Шушенском в июле 2003 года. И теперь проходит ежегодно. Этот фестиваль сменил имя, вырос до лучшего этнического события в России и продолжает ежегодно собирать 30-35 тысяч гостей. Как называется этот фестиваль?
Правильный ответ:«МИР Сибири» – главное музыкальное событие Сибири на открытом воздухе, марафон национальных народных мелодий, место небывалого культурного паломничества,.
4Макет этого здания, построенного в 1950 году на берегу Енисея архитектором А.М. Голубевым, отмечен серебряной медалью Всемирной выставки в Брюсселе. Назовите это здание
Правильный ответ:О строительстве речного вокзала в Красноярске заговорили еще в конце 1930-х годов. В 1940 году московский архитектор А.В. Курносов предложил проект, выдержанный в стиле советского конструктивизма и во многом напоминающий Северный речной вокзал в Москве.
5Что объединяет собрание минералов купца Кузнецова, ботаническую коллекцию Мартьянова, нумизматическую коллекцию Матвеевых, картину Сурикова «Милосердный самаритянин»?
Правильный ответ:Музей в Красноярске был основан по инициативе супругов Иннокентия и Юлии Матвеевых, они же стали и первыми дарителями музея. В частности, от Юлии Петровны, дочери золотопромышленника и мецената П.И. Кузнецова поступила картина В.И. Сурикова «Милосердный самарянин», которую автор подарил ее отцу. В первые годы музей активно пополнялся за счёт даров.
6На фото, сделанном в сентябре 1941 года, идет сдача теплых вещей на фронт в Красноярске. С первых дней войны в крае началось патриотическое движение под лозунгом "Все для фронта, все для …….!" Продолжите эту фразу.
Правильный ответ:Красноярцы отчисляли деньги в фонд обороны, собирали вещи для бойцов Красной Армии, отправляли на фронт подарки, сдавали кровь для госпиталей. В 1941-45 гг. жители края внесли в фонд обороны около 260 миллионов рублей и собрали на покупку боевой техники свыше 150 миллионов рублей.
7Это предприятие появилось в Красноярске в 1923 году и работает по сей день! Назовите его
Правильный ответ:В 1923 году в Красноярске решили наладить производство армейских сапог, и привезли из Москвы оборудование частной фабрики «Спартак». За время войны на фабрике сшили 1,5 миллиона пар обуви для фронта, а после войны перешли на гражданскую обувь. В 1991 году фабрику переименовали в «Ионесси», она работает до сих пор и имеет сеть фирменных магазинов.
825 марта 2019 года исполнилось 56 лет с момента перекрытия Енисея. Это событие сравнивали с первым полетом человека в космос. В Енисей был сброшен первый камень с символической надписью, который положил начало Красноярской ГЭС. Эти слова потом стали девизом строителей. Что было написано на камне?
Правильный ответ:Первый бетонный тетраэдр с надписью «Покорись, Енисей!» был сброшен МАЗ-525, управляемым Леонидом Назимко. В Дивногорске теперь этот МАЗ установлен на постамент как знаковый памятник города. Позже был написан гимн Саяно-Шушенской ГЭС под названием "Покорись, Енисей!", музыка А. Шемрякова, стихи С. Алиханова.
9Это фото сделано в Красноярске в июне 1943 года. Но боевых действий в нашем городе не было. Что здесь изображено?
Правильный ответ:Бойцы учатся форсировать реки. По официальным данным, за годы войны на фронт ушло 455 000 красноярцев, а это каждый пятый житель края, из них 165 000 человек не вернулись.
10Именем красноярского полярного летчика В.С. Молокова в Красноярске названы остров на Енисее и улица. А за какой подвиг он стал Героем Советского Союза?
Правильный ответ:Полярный летчик Василий Сергеевич Молоков в операции по спасению челюскинцев совершил девять полетов и вывез из лагеря 39 человек. За это 20 апреля 1934 года ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. На его «Золотой Звезде» выбит номер 3. В городе Красноярске Молоков прожил шесть лет, с 1932 по 1938 г.
11Многие деревни в Приенисейском крае были основаны «гулящими людьми». Кого так называли?
Правильный ответ:Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона дает определение гулящего человека так: «…вольные гулящие люди были вполне свободны, не будучи связаны никакими общественными и государственными обязанностями, пользуясь полною свободою передвижения и выбора занятий. Таковы были: освобожденные холопы; отпущенные на волю крестьяне; дети и родственники тяглых людей»
12Назовите населенный пункт Красноярского края, зашифрованный в этом ребусе.
Правильный ответ:Старинное село Назимово было заложено в 1631 году как зимовье землепроходцем Ерофеем Хабаровым. В середине XIX века здесь было 60 дворов. Назимово было пограничным северным пунктом, где в то время занимались хлебопашеством. Основными занятиями местных жителей были охота и извоз. Сейчас в Назимово чуть более 200 жителей.
13Какая тема, касающаяся Сибири, у начинающих советских фантастов в 80-е годы встречалась настолько часто, что журнал «Уральский следопыт» в правилах приёма рукописей отдельной строкой упомянул: произведения, раскрывающих ЭТУ ТЕМУ, не рассматриваются? Какую?
Правильный ответ:Многие писатели в своём творчестве обращались к теме "Тунгусского явления" *Начиная с романа Александра Казанцева «Пылающий остров» (1940—1941) и его же рассказа «Взрыв» (1946), гипотеза о взрыве инопланетного корабля стала настолько популярной в советской фантастике.
14Среди народов севера бытует легенда о неких подземных чудовищах, роющих себе норы рогами, которые мгновенно гибнут, оказавшись на поверхности. Какое реальное животное послужило основой для этих легенд?
Правильный ответ:Это мамонты. Согласно наиболее распространённым представлениям народов Сибири и Дальнего Востока, мамонт боится солнечного света и поэтому живет под землей, где прокладывает себе рогами узкий путь.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы видимо из другого региона?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Неплохо, но нет предела совершенству.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Хорошо! Вы много знаете про Красноярский край!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Невероятно! Да вы знаток Красноярского края!
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