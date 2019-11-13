85 лет Красноярскому краю: а вы хорошо знаете наш регион?
Викторина №3
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Информационный партнер: Красноярская краевая детская библиотека и детская библиотека имени Кассиля.
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1Казацкий атаман Остафьев, который строил красноярский острог, вошел в историю совсем под другим именем. Назовите его.
Правильный ответ:Личность Ермака обросла легендами настолько, что непонятно, историческая это фигура или мифологическая. Большинство исследователей уверены, что это не имя, а прозвище. Так, в Сибирском летописном своде можно прочесть, что при закладке Красноярского острога в 1628 году участвовали атаманы тобольские Иван Федоров сын Астраханев и Ермак Остафьев.
2В августе 1887 года на месте часовни Параскевы Пятницы побывал изобретатель радио Александр Степанович Попов. В связи с чем он приезжал в Красноярск?
Правильный ответ:А вот как описывает эти события в очерке «Полное солнечное затмение 7 августа 1887 года в городе Красноярске» Г.Хотунцов: "Экспедиция выехала из С. -Петербурга 26 июня и 20 июля благополучно прибыла в Красноярск. Еще до их приезда началось обустройство временной станции для наблюдения. Местом для нее была выбрана гора у часовни Параскевы Пятницы."
3Этот обычай когда-то был в Петербурге, Алма-Ате, Владивостоке, Грозном, Новороссийске, Одессе. Сейчас он сохранился только в Петербурге, а в 2001 году появился в Красноярске. О каком обычае идет речь?
Правильный ответ:В начале XVII века на вершине горы Кум-Тигей, казаки установили караульную вышку и пушку, которая сначала предупреждала о набегах, потом она стала сигнальной, извещала о наступлении полудня. С конца XVII века это прекратилось, но в 2001 обычай вернулся, первый выстрел прозвучал в день города. Стреляют из гаубицы М-30. Их меняют каждые пять лет.
4Это предприятие, основанное в 1932 году в годы войны начало работать на оборону и до сих пор трудится на военно-промышленный комплекс. Назовите это предприятие.
Правильный ответ:Красмаш был основан в 1932 году и производил небольшие суда и горное оборудование. Во время Великой Отечественной войны на площадку завода было эвакуировано сразу шесть крупных заводов из европейской части СССР. Завод стал делать пушки, бомбы и после войны сохранил свое оборонное значение.
5Вид символов Красноярска: плотины Красноярской ГЭС, Коммунального моста, часовни на Караульной горе постоянно видят не только жители города, но и все население России. Где они это видят?
Правильный ответ:Первые десятирублевые купюры появились 1 января 1998 года. В июне 2011 года на улице Молокова, 7 открыты сквер «Наша десятка» и бронзовый памятник купюре, которая стала неофициальным символом Красноярска. Памятник весит больше тонны. Размер купюры 1,10 на 2,40 метров. Отливали «десятку» в Красноярске.
6По мотивам картины Василия Сурикова балетмейстер и первый руководитель Красноярского ансамбля танца Сибири поставил одноактный балет. Какая картина легла в его основу?
Правильный ответ:Вершиной творческого взлета Михаила Годенко стало создание им большой хореографической композиции «Зимние игры» по мотивам известной картины великого русского художника, уроженца Красноярска В. И. Сурикова «Взятие снежного городка», где выразительно показана бесшабашная удаль, смекалка и ловкость русского человека
7Апрель 1943 года. Комсомолка-колхозница артели «Гудок» К. Шумкова передает гвардии подполковнику Соболеву самолет «Красноярский комсомолец», приобретенный на трудовые сбережения ее семьи. Что случилось с самолетом?
Правильный ответ:Семья Шумковых из Березовского района внесла все свои сбережения, продала картошку, корову, почти все вещи. Кристина Шумкова сама передала самолет летчику, он воевал на этой машине до конца войны, а после войны приехал в Красноярский край и поблагодарил Кристину за самолет.
8Красноярский архитектор Леонид Чернышев всю жизнь мечтал побывать в Египте. И свою мечту он воплотил в одном из своих проектов. Назовите это здание.
Правильный ответ:Композиция здания музея имитирует архитектуру древнеегипетского храма. Архитектор Леонид Чернышев разработал проект здания бесплатно в качестве дара городу. Строительство началось в 1912 г., но с началом Первой мировой войны было приостановлено. В недостроенном здании были размещены сначала казармы, а в 1920 г. — военный госпиталь.
9В начале 90-х годов 19 века у красноярцев появилось новое увлечение. В 1894 году таких было только семеро, на следующий год – 50. Сейчас их очень много и особенно популярно это занятие на острове Татышев. Назовите, какой спортивный инвентарь необходим для этого занятия.
Правильный ответ:В 2019 году в Татышев-парке работали 20 точек проката велосипедов в западной и восточной сторонах острова. Здесь есть велосипеды для всех возрастов и даже семейные, на несколько человек.
10На фото – Красноярская теплоцентраль, вступившая в строй в годы Великой Отечественной войны. Сейчас это ТЭЦ-1. А когда была спроектирована эта станция?
Правильный ответ:Решение о строительстве Красноярской ТЭЦ-1 было принято до войны, в 1935 году. В 1936-м началось проектирование, подготовительные строительные работы.
11Излюбленным блюдом жителей края всегда были пироги. Их пекли более 50 видов! В зависимости от начинки они имели разные названия. А как называли те, что заливали сметаной?
Правильный ответ:Шаньга имеет внешний вид ватрушки, но не наполняется начинкой, а лишь смазывается сверху. Изначально начинкой служила сметана. Сегодня для шанег используется, в основном, картофельное пюре или творог. После выпечки шаньги смазываются топлёным маслом или сметаной. Кулинарные словари и энциклопедии подчеркивают, что особенно популярны шаньги в Сибири.
1220 декабря 1978 года спектаклем «Князь Игорь» в Красноярске открыли новый театр. Назовите его.
Правильный ответ:Год до открытия коллектив театра оперы и балета работал над репертуаром первого творческого сезона. 20 декабря 1978 года состоялась премьера оперы А.П. Бородина «Князь Игорь». Этот спектакль стал своеобразной визитной карточкой театра. В сезоне 1978-1979 годов состоялись одиннадцать премьер!
13В Красноярском крае около 300 000 озер. Назовите самое большое.
Правильный ответ:Озеро на полуострове Таймыр – самое большое в Красноярском крае и четвертое по площади в России. Таймыр является самым северным в мире настоящим крупным озером — его крайняя северная точка находится к северу от 75 градуса северной широты. Озеро свободно от льда только 73 дня в году. Постоянных населённых пунктов здесь нет.
14Назовите бывший город Красноярского края, зашифрованный в ребусе, который стал районом другого города.
Правильный ответ:Строительство посёлка Кайеркан связано с разведкой в 1940 году и последующей (c 1943 года) эксплуатацией угольного месторождения. Дальнейшее развитие посёлка Кайеркан было связано со строительством и началом эксплуатации (в 1979 году) Надеждинского металлургического завода.
15В каком военном округе находится Красноярский край?
Правильный ответ:С 1 декабря 2010 года и по настоящее время в России сформированы 4 Военных округа и Объединенного стратегического командования «Север»: Западный, Южный, Центральный и Восточный. Красноярский край входит в состав Центрального.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы видимо из другого региона?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Неплохо, но нет предела совершенству.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Хорошо! Вы много знаете про Красноярский край!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Невероятно! Да вы знаток Красноярского края!
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ИСТОЧНИК KP.RU