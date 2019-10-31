85 лет Красноярскому краю: а вы хорошо знаете наш регион?
Викторина №2
Изменить размер текста:
Информационный партнер: Красноярская краевая детская библиотека и детская библиотека имени Кассиля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
85 лет Красноярскому краю: а вы хорошо знаете наш регион? Викторина №1
Викторина №2:
1В 1827 году чиновник и литератор Александр Кузьмин заметил, что не стало веревочек, привязанных к болтам ставней, чтобы можно было закрывать и открывать их, не выходя из дома. «Я думал, что это сибирская лень; но после уверился, что это остаток старины». Почему красноярцам стали не нужны веревочки?
Правильный ответ:Во время нападения кочевников было опасно выходить на улицу, и поэтому ставни закрывали из дома. Когда набеги прекратились и стало безопасно выходить на улицу, ставни стали закрывать с улицы, необходимость веревочек отпала.
2В 1773 году в Красноярск приехал геодезист Петр Моисеев. Он натянул по всему центру города красные веревки, разбив Красноярск на правильные прямоугольные кварталы, после чего планировка города стала регулярной, по образцу Санкт-Петербурга. И ему ничто не помешало это сделать. Почему?
Фото: fotoyarsk.ru
Правильный ответ:25 июня 1773 года в Красноярске произошел пожар, который фактически уничтожил город. Из 400 домов осталось только 30. И геодезисту ничто не мешало делать свою работу.
3Этот человек много сделал не только для культуры Красноярского края, но и всей России. Он стал первым в крае народным артистом СССР, был главным хореографом на Олимпиаде 1980 года в Москве. Назовите этого человека.
Фото: соцсети
Правильный ответ:Все трое сделали много для культуры Красноярского края и страны. Но в этом вопросе правильный ответ – Михаил Годенко. Он приехал в Красноярск, когда ему было за 40 и стал художественным руководителем и главным балетмейстером Красноярского государственного ансамбля танца Сибири, который сейчас носит его имя.
4На фото 1943 года вы видите испытание молотилки первого комбайна, выпущенного красноярским заводом, построенным в годы войны. Он проработал долгие годы, под названием здесь выпускали комбайн?
Фото: из фондов детской библиотеки им. Кассиля
Правильный ответ:17 ноября 1941 года принято постановление СНК СССР о восстановлении производства комбайнов и зерноочистительных машин в Красноярске. С декабря 1941 года начали выпускать военную продукцию: снаряды и мины, миномёты. Первый комбайн 1944 года «Коммунар», затем первый советский комбайн с кабиной «Сибиряк», с 1985 года и до закрытия завода в 2013 году — «Енисей».
5Отгадав ребус, вы узнаете название города в Красноярском крае.
Правильный ответ:Становление и развитие Боготола во многом связано с главными транспортными путями. Сначала это было село при Московском тракте, город основан в 1893 году при железнодорожной станции на Транссибе с крупными путейскими мастерскими. Сейчас в Боготоле около 19 тысяч жителей.
6На фото 1941 года вы видите упаковку ручных гранат, изготовленных в одной из промышленных артелей Красноярска. Для фронта работали все красноярские предприятия, они выпускали оружие и боеприпасы. И даже паровозы! На каком предприятии их производили?
Фото: из фондов детской библиотеки им. Кассиля
Правильный ответ:Одним из крупнейших красноярских предприятий в годы войны стал завод, построенный на базе оборудования завода «Красный Профинтерн» (позднее –«Сибтяжмаш»). Первой его продукцией уже в октябре 1941 года стали минометы. С мая 1943 года «Красный Профинтерн» начал выпускать магистральные паровозы серии «Серго Орджоникидзе», с 1943 по 1945 год их было выпущено 40.
7В 1877 году фармацевт Николай Михайлович Мартьянов основал первый музей Енисейской губернии, который есть и сейчас. Назовите этот город.
Правильный ответ:Это первый музей в Сибири и на Дальнем Востоке, имеющий Программу и Устав был создан в Минусинске. Позднее по подобию Минусинского музея создавались музей в Енисейске. Нерчинске, Иркутске, Якутске и других городах Сибирского региона.
8Назовите географическое открытие ХХ века, совершенное на суднах «Вайгач» и «Таймыр№. На страницах русских и иностранных журналов сообщалось об открытии Земли Николая II. А как сегодня называются эти острова?
Правильный ответ:Северная Земля была открыта 4 сентября 1913 г. экспедицией Б. А. Вилькицкого. Он искал пути для проводки кораблей в Северный Ледовитый океан в обход Суэцкого канала и южных морей.
9Этот государственный заповедник создан в мае 1993 года на территории Красноярского края. Он самый большой в России и третий по площади в мире. Назовите его.
Правильный ответ:Государственный природный заповедник «Большой Арктический» находится на территории полуострова Таймыр, площадь заповедника составляет 4 млн 200 тыс. га. Его берега омывают два моря Северного ледовитого океана: Карское море и море Лаптевых. Большой Арктический заповедник состоит из семи кластерных участков.
10Уже с момента запуска в 1934 году это предприятие было одним из крупнейших в городе. Здесь пилили бревна и практически вручную делали мебель того времени, комоды и буфеты. Одно из немногих старейших предприятий оно работает до сих пор. Назовите его.
Правильный ответ:Красноярский деревообрабатывающий комбинат (ДОК) — один из крупных комбинатов лесной отрасли в Восточной Сибири. Основным направлением деятельности является производство древесно-стружечных плит (ДСП).
11В Красноярском крае это единственное крупное нефтеперерабатывающее предприятие, оно также играет важную роль на рынке нефтепродуктов прилегающих регионов. Где оно находится?
Правильный ответ:Это Ачинский НПЗ. Секретарь Красноярского крайкома партии Павел Стефанович Федирко в 2016 году издал книгу воспоминаний «Край моей судьбы», где он пишет, в частности: «В крае не было своих источников обеспечения бензином. Разве это дело? Мы определили территорию, где можно поставить НПЗ, чтобы его расположение соответствовало всем нормативам».
12Этот известный красноярский писатель жил в пятиэтажном кирпичном доме по проспекту Мира, 91а, о чем напоминает мемориальная табличка на фасаде здания. Он написал романы «Конь рыжий», «Хмель», «Черный тополь». Назовите этого писателя.
Правильный ответ:В 1941 году писатель Алексей Черкасов получил письмо из деревни Подсинее (пригород Абакана) от Ефимии, дочери Аввакума из Юсковых. Ей было 136 лет, и Черкасов записал ее историю, которая стала основой трилогии. Период действия трилогии с 1830 года по 1955 год. Действия происходит в Енисейской губернии, а также в Красноярске и Минусинске.
13На территории Красноярского края находится самая северная точка материка Евразия. Назовите ее.
Правильный ответ:Мыс Челюскин — самая северная точка России и материка Евразия (77°43 с. ш. и 104°18 в. д.). Расположен на севере полуострова Таймыр. Самая северная оконечность России была впервые достигнута участником Второй Камчатской экспедиции штурманом С. И. Челюскиным 20 мая (9 мая по старому стилю) 1742 года. Оконечность была названа Восточным Северным мысом.
14Первые автомобили в Красноярске появились в 1907 году, когда по городу проехали пять автомашин автопробега Пекин-Москва. В октябре 1909 года Степан Иванович Зубов зарегистрировал в полицейском управлении первый красноярский автомобиль. С ним связано появление новой профессии. Какой?
Правильный ответ:Владелец автомобиля решил поработать таксистом, перевозить пассажиров по Воскресенской улице (ныне проспект Мира) от Старого базара до железнодорожного вокзала.
15В 1959 году премьерой оперетты Исаака Дунаевского «Вольный ветер» открылся в Красноярске новый театр. Назовите его.
Правильный ответ:Это Музыкальный театр. У этого театра уже было две попытки открытия – в 1931 и 1944 годах. В первый раз оперетту и музыкальную комедию признали буржуазными жанрами, во второй – эвакуированные в Красноярск артисты вернулись в родные города.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы видимо из другого региона?
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Неплохо, но нет предела совершенству.
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Хорошо! Вы много знаете про Красноярский край!
Поделиться
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Невероятно! Да вы знаток Красноярского края!
Поделиться