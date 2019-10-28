85 лет Красноярскому краю: а вы хорошо знаете наш регион?
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1Казаки под руководством Андрея Дубенского практически за один месяц поставили острог Красный яр. Был он готов к 19 августа 1628 года. А для защиты от нападения «около острогу рвы прокопали..», а по дну рва установили «чеснок». А что такое «чеснок»?
Правильный ответ:Русское название «чеснок» является искажённым производным от слова частик, обозначающего заграждение из рядов заострённых кольев. Современные аналоги чеснока (именуемые также «ежами») используются в качестве противоавтомобильного заграждения — для прокалывания шин.
2В 1957 году в Красноярске на фабрике «Енисей» начали выпускать музыкальный инструмент, который так и назывался, «Енисей». Назовите его.
Правильный ответ:Пианино выпускали в Красноярске до 1997 года, это было единственное предприятие в краевом центре, где производили клавишные музыкальные инструменты. Потом некоторое время здесь выпускали мебель, а с 2005 года производство закрыли. Сейчас на месте фабрики на улице Дудинской строят жилой комплекс.
3Она работала в Красноярском краеведческом музее, собирала фольклор. В 1937 году издала сборник «Сказки Красноярского края», в 1940 – «Сказки нашего края». Назовите ее имя.
Правильный ответ:Мария Васильевна Красножёнова (1871–1942), выпускница и впоследствии преподаватель красноярской женской гимназии, ученый-этнограф, фольклорист, краевед, сотрудник Красноярского краеведческого музея. В 2014 году издана ее книга «Быт Большого сибирского тракта», в которой собраны воспоминания жителей Енисейской губернии.
4Это предприятие в Красноярске было основано в середине прошлого века. Сначала здесь делали искусственные цветы, потом – игрушки из папье-маше, а сейчас - это единственное предприятие от Урала до Дальнего Востока, которое выпускает елочные украшения. Как оно называется и где находится?
Правильный ответ:Сейчас «Бирюсинка» – это одно из ведущих предприятий в отрасли, на котором выпускают мягко-набивные игрушки, карнавальные костюмы для детей и взрослых, игрушки из поливинилхлоридного пластизоля, стеклянные елочные украшения и игрушку-упаковку для новогодних подарков. «Бирюсинка» продолжает традиции, зародившееся в начале XX века народное творчество.
5В сентябре 1955 года от речного вокзала Красноярска вверх по течению отправился катер с Государственной комиссией. Комиссии понравились высокие скалистые берега возле небольшой деревни Шумиха. С этого времени место стало знаменитым. Что здесь находится?
Правильный ответ:Красноярская ГЭС – «визитная карточка» края. Станция построена на реке Енисей в 1955-1972 годах. По установленной мощности (6000 МВт) занимает второе место в России, входит в десятку крупнейших ГЭС мира.
6Нередко деревни в Красноярском крае (и не только) называются по имени их основателей. Васильевка, Ивановка, Бочкарёвка, Богдановка, Ванино и др. Три деревни в Красноярском крае названы женскими именами – Татьяновка, Ольгино, Марьевка.
Правильный ответ:Три деревни в Красноярском крае названы в честь трёх дочерей последнего царя России Николая II – Татьяновка, Ольгино, Марьевка.
7В «Ергаках» рядом с озером Горных Духов есть загадка. Специалисты не могут объяснить возникновение идеально ровной покатой поверхности обычными тектоническими процессами или следствием выветривания горных пород. Эту скалу ещё называют скалой Братьев, они как бы взялись за руки. Как она называется?
Правильный ответ:Ергаки очень «компактный» район, его можно обойти за несколько дней. И некоторые из природных достопримечательностей стали знаковыми для этих мест. Именно они формируют уникальный образ Ергаков и являются “центрами притяжения” для десятков тысяч туристов. В их числе и скальное образование Братья (второе название - Парабола).
8Жизнь малочисленных народов севера Красноярского края можно изучать по сказкам. Именно из них мы узнаем, какие предметы они очень ценили. Что могла потерять эвенкийская женщина и почему этот предмет был так дорог?
Правильный ответ:В старинные времена в семьях эвенков особенно ценили те предметы, которые невозможно было сделать самостоятельно. Одним из этих предметов была иголка. Стоила она дорого и была одна. Если ее теряли, то нечем было шить одежду, и вся семья могла погибнуть от холода.
9Эта фабрика по выпуску фотобумаги была эвакуирована в Красноярск из Ленинграда в октябре 1941 года. Так она выглядела в годы Великой Отечественной войны. Сейчас сохранилось только название этой фабрики, в заводских корпусах находится торговый центр. Назовите его.
Фото: из фондов детской библиотеки Кассиля
Правильный ответ:В июне 1942 года на фабрике был закончен монтаж оборудования второй очереди и здесь начали выпускать фотобумагу. В 1945 году здесь освоили выпуск рентгеновской пленки. А с 1952 года полностью переключились на фотобумагу. Завод назывался «Квант», сейчас это название перешло торговому центру.
10Фото сделано в 1941 году. Поезд с эвакуированным заводом идет в Сибирь, в Красноярск. На каком берегу разместили эвакуированные заводы?
Фото: из фондов детской библиотеки Кассиля
Правильный ответ:Оборудование эвакуированных заводов разгружали максимально близко к железной дороге, подходящих площадок больше было на правом берегу, именно там еще до войны планировали построить и первую ТЭЦ. Большинство заводов разместили на правобережье, хотя автомобильного моста через «Енисей тогда еще не было, был только один, железнодорожный.
11В Красноярском крае находится самый северный в мире лес. Примечательно, что он состоит из одной древесной породы. Где он находится и из какой породы состоит?
Правильный ответ:Самый северный в мире лес – филиал Таймырского заповедника «Ары-Мас». Он состоит из даурской лиственницы.
12В каких местах Красноярского края надо побывать путешественнику, чтобы приблизиться к центру Земли?
Правильный ответ:Чтобы приблизиться к центру Земли, надо побывать на самой северной точке края, а чтобы удалиться от него – на самой южной. Дело в том, что полярный радиус Земля на 22 км короче экваториального.
13Разгадайте ребус и назовите город Красноярского края
Ребус
Правильный ответ:Канск основан в 1628 году как Канский малый острожек у Комаровских порогов на реке Кан в 43 км ниже современного города. Как и Красноярск, город строился как крепость от набегов енисейских киргизов. Сейчас здесь живут около 89 тысяч человек, это центр Канского района.
14Это предприятие было основано в 1898 году и стало первым по-настоящему крупным красноярским предприятием. Работает оно и по сей день. Назовите этот завод.
Правильный ответ:Первое название этого завода - «Главные железнодорожные мастерские Сибирской дороги». Он вошел в историю города и края не только своими производственными успехами. Рабочие участвовали в забастовках и революциях, а зимой 1905-1906 года, когда в Красноярске существовала республика, они активно ее поддерживали.
15Существует предание, что, отправляясь на штурм Азова, Пётр Первый остановился на привал возле станицы Черкасск. Он сидел у костра в окружении сподвижников. Подошли казаки и что-то бросили в костёр. Все ощутили нестерпимый жар. О каком минерале идет речь, есть ли это в Красноярском крае?
Правильный ответ:Это уголь. Красноярский край богат углем и входит в число ведущих угледобывающих регионов современной России.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы видимо из другого региона?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Неплохо, но нет предела совершенству.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Хорошо! Вы много знаете про Красноярский край!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Невероятно! Да вы знаток Красноярского края!
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ИСТОЧНИК KP.RU