Трех человек задержали после прорыва дамбы в золотодобывающей артели в Красноярском крае

Трех человек задержали после ЧП в Курагинском районе Красноярского края. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно из неофициальных источников. Сообщается, что среди задержанных генеральный директор компании ООО «Сисим», которой принадлежит рудник, где произошел прорыв дамбы. Также задержан горный мастер и начальник участка. Их доставили в региональный СК для следственных действий.

Поисковики работают в тяжелейших условиях Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Напомним, 19 октября в районе поселка Щетинкино на реке Сейба обрушилась дамба технологического водоема. Четырехметровая волна из глины, камней и грязи снесла два общежития, в котором находились около 80 человек. По официальным данным, дамбу снесло около шести утра. Находящиеся же в тот момент там люди уверяют, что все произошло около двух часов ночи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738898" frameborder="0"></iframe> Курагинский район.ГУ МЧС по Красноярскому краю

По информации главного управления МЧС по краю, в поселке всего проживали 174 человека. Из них 15 - погибли, 16 пострадали и еще 6 числятся пропавшими без вести. У всех пострадавших диагностированы переохлаждение, ссадины, ушибы, травмы головы и переломы.

Вчера же были проведены обыски в офисах золотодобывающей организации. Следователи изъяли бухгалтерскую и техническую документацию, личные дела работников. Возбуждено уголовное дело по 216 статье (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Потом состоял из воды, грязи и камней Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Ольга Федюкова, жительница поселка Щетинкино, работает в школе. И она из тех, кто знает поболее других в поселке, занималась организацией помощи. Она рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск:

- Вчера мы готовились принимать эвакуированных с прииска. Примчался мастер оттуда, сказал, что привезут 100 человек. Мы пошли по поселку, стали объяснять людям, что и как. Многие откликнулись, кто принес матрасы, кто одеяла. Начали готовить еду, чтобы встретить и прокормить парней. Но потом нам сказали, что размещать их в школе запретили. Я даже не знаю, куда их увезли. Может, в Краснокаменск, может, в Кошурниково, там есть Дома культуры. Сегодня у нас очень холодно, снег идет. Очень много приехало полицейских, с собаками, они разместились в школе. Каких-то подробностей нам не рассказывают. Но мы слышали, что одного мужчину увидели на бревне в реке, живой, но сильно замерз. Другого камнем у берега привалило и потому его не унесло по реке - она же ледяная. Нескольких мужчин, которые поначалу пропали, сами вернулись, их отнесло ниже по реке, но они выбрались из воды и спаслись.

На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Другие жители Щетинкино передают о многочисленных нарушениях на приисках. Только на Сайбе три таких дамбы было, которые просто бульдозером засыпали. А сколько вообще таких приисков по тайге в этой части Курагинского района. Там закрытая зона, местных не пускают, но кто работал там, рассказывали, что домики, в которых жили работники, были таким хлипкими. Неудивительно, что их волной разломало в щепы.

Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются. Спасатели разбирают мусорные завалы на берегу на удалении более 1000 метров. Для этого применяется инженерная техника золотодобывающей компании. Спасатели на плавсредствах обследуют береговую линию на удалении 9 километров, а также устье реки Сейба на слиянии с рекой Сисим и вниз по течению на удалении до 3 километров.

Кинологи с собаками ищут пострадавших Фото: ГУ МЧС Хакасии

Кинологи с собаками ищут пострадавших. Но ситуацию усугубляет погода. Со вчерашнего дня в Курагинском районе сильно похолодало, идет снег. Группировка сил и средств увеличена. Ночью из Абакана к месту проведения аварийно-спасательных работ прибыл подвижный пункт управления.

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